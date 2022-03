A Courmayeur gli Stati Generali del Mondo Lavoro della Montagna

Si torna a parlare di lavoro in montagna a Courmayeur, dove da domani e fino a venerdì tornano gli Stati Generali del Mondo Lavoro della Montagna.

L’inaugurazione si svolgerà nella mattinata di mercoledì 16 e vedrà protagoniste le istituzioni locali che si confronteranno sulle opportunità di rilancio del settore montano. Nella riunione pomeridiana, insieme a Direttori del Personale e Amministratori Delegati di importanti aziende, il focus si sposterà su innovazione e sostenibilità con valori e competenze richieste a supporto delle società montane.

Nella mattinata di giovedì 17 verrà dato ampio spazio alla cura dell’ambiente, alla sicurezza e alla inclusione, dove interverranno illustri docenti esperti del settore. A seguire si entrerà nell’area turistico-sportiva del mondo della montagna, facendo un punto della situazione generale dove verranno poi proposte nuove idee e nuovi progetti di sviluppo.

Nell’ultima giornata di venerdì 18, il primo incontro avrà come tema principale il rilancio dell’economia agricola innovativa, mentre nel pomeriggio ci sarà il meeting dedicato al welfare e allo Smart working, con un approfondimento specifico sui valori della montagna a supporto dei progetti a impatto sociale. Concluderanno la giornata le istituzioni locali e nazionali, le quali saranno protagoniste della cerimonia di chiusura degli Stati Generali Mondo Lavoro della Montagna.

Tra i protagonisti di questa seconda edizione: Nunzia Catalfo e Cesare Damiano già Ministri del Lavoro, Erik Lavevaz, Presidente Regione Autonoma Valle D’Aosta, Luigi Bertschy, Assessore al Lavoro Regione Valle D’Aosta, Jean Pierre Guichardaz, Assessore Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio Regione Valle D’Aosta, Davide Sapinet, Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Valle d’Aosta, Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, Laura Lega, Prefetto, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Marco Pagano, CEO di Risorse spa, Gabriele Belsito, HR Director Europe-Italy Autogrill e Gianni Mazzonetto, Presidente del Comitato Scientifico di Prometeo.

A moderare l’evento saranno inoltre presenti illustri giornalisti come Ivana Vaccari e Filippo Grassia.

Gli Stati Generali Mondo Lavoro Montagna si terranno in presenza a Courmayeur e saranno trasmessi in diretta on line con doppio appuntamento quotidiano, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, eccezion fatta per venerdì 18 dove verrà trasmessa anche la cerimonia di chiusura a partire dalle 17.30 alle 18.30. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in presenza (qui i riferimenti per l’iscrizione) online dai profili degli Stati Generali e www.facebook.com/statigeneralimondolavoro.

La sede che ospiterà gli incontri sarà il Centro Congressi, Piazzale Monte Bianco 10, 11013, Courmayeur (AO)

IL PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 16 MARZO

Ore 10 – Istituzioni locali a confronto: Le opportunità di rilancio del settore montano

Luigi Bertschy – Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Regione Valle D’Aosta

Roberto Rota – Sindaco di Courmayeur

Ore 15 – Innovazione e Sostenibilità: valori e competenze richieste per lo sviluppo dell’economia e delle società montane

Marco Pagano – Ceo Risorse Spa

Enrico De Girolamo – Direttore Generale CVA SpA

Fabiano Gereon – Ten.Col Ministero della DIFESA – Capo Sez. Sostegno alla Ricollocazione Professionale

Andrea Ciarini – Direttore del Master Terzo Settore, Innovazione Sociale e Governance dei Sistemi Locali di Welfare, docente di Sociologia Economica e Sociologia del Welfare La Sapienza Università di Roma, è Componente del Comitato Scientifico di Prometeo

GIOVEDÌ 17 MARZO

Ore 10 – La montagna tra cura dell’ambiente, sicurezza e inclusione

Ermete Realacci – Presidente di Symbola – Fondazione per le Qualità Italiane e Presidente Onorario dell’Associazione Ambientalista Legambiente

Giovanni Stellin – Professore Ordinario di Cardiochirurgia Pediatrica Università degli Studi di Padova, Direttore della Scuola di Specialità di Cardiochirurgia, Presidente della World Society for Pediatric and Congenital Heart, è Componente del Comitato Scientifico di Prometeo

Elisabetta Genovese – Presidente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria, Ordinario di Audiologia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Direttore di numerosi Master tra cui quello titolato La Disabilità nella Cooperazione allo Sviluppo, è Componente del Comitato Scientifico di Prometeo

Patrizia Tomio – Prof.ssa Presidente Conferenza Nazionale Comitati Pari Opportunità Università Italiane

Gianni Mazzonetto – Presidente del Comitato Scientifico di Prometeo

Ore 15:00 – Turismo e Sport di montagna: proposte per uno sviluppo sostenibile

Lino Zani – storico maestro di sci di Papa Wojtyla, Consulente del Ministero per gli Affari Regionali in materia di Montagna, Autore e Produttore televisivo

Gianni Nobile – Docente al Master di Progettazione della Montagna di IUAV Università di Venezia Docente al Master di Progettazione della Montagna di IUAV Università di Venezia

Luigi Borgo – Presidente Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci

Jean Pierre Guichardaz – Assessore Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio Regione Vda

Jean Barocco – Consigliere Nazionale Uncem

Gabriele Belsito – HR Director Europe-Italy Autogrill

Glorianda Cipolla – Capo Delegazione FAI

Maria Cristina Ronc – Direzione Patrimonio archeologico Regione Autonoma Valle d’Aosta

VENERDÌ 18 MARZO

Ore 10:00 – La montagna come ambiente ideale per il rilancio di un’economia agricola innovativa e sostenibile.

Davide Sapinet – Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Valle d’Aosta

Camillo De Pellegrin – Sindaco di Zoldo, Comunità Montana

Laura De Rocco – Presidente Club Alpino Italiano sez. Val di Zoldo

Vincenzo Pepe – Presidente FareAmbiente

Ore 15:00 – Welfare e Smartworking, i valori della montagna a supporto dei progetti a impatto sociale.

Stefania Rausa – Head of Marketing, Communication and Distant Sales Edenred

Paolo Ursino – Head Of Business Development Radical HR

Vera Slepoj – già Presidente della Federazione Italiana Psicologi, Scrittrice e Fondatrice del Premio Letterario Le Pagine della Terra

Riccardo Milano – Professore, Presidente di Veneto Responsabile, Fondatore e Componente del Comitato Etico della Scuola di Economia Civile, è Componente del Comitato Etico di Prometeo

Mariarita Costanza – CEO e cofounder Everywhere TEW srl

Fabrizio Gea – Presidente di Canavese2030

Ore 17:30 – Cerimonia di chiusura: la parola alle istituzioni nazionali.

Nunzia Catalfo – Già Ministra del Lavoro

Cesare Damiano – Già Ministro del Lavoro

Erik Lavevaz – Presidente Regione Valle D’Aosta

Roberto Rota – Sindaco di Courmayeur

Laura Lega – Prefetto, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Marcello Minenna – Direttore Generale ADM e Componente del Comitato Scientifico di Prometeo

Antonio Pietro Marzo – Gen. di Corpo d’Armata Capo del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari, ex Corpo Forestale

Giovanni Santo – Colonnello Ministero della Difesa, Capo Ufficio Affari Territoriali Valle D’Aosta