Concorsi: i comuni assumono 21 Oss, l’Usl 3 tecnici programmatori

L’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin ha indetto una procedura selettiva, per esami, in forma associata, per l’assunzione a tempo indeterminato di 21 operatori specializzati (Cat. B – Pos. B2S), nel profilo professionale di operatore socio sanitario, da assegnare nell’ambito dell’organico delle Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin, Mont-Cervin, Mont-Rose, Valdigne-MontBlanc, Walser e Evancon.

In particolare 2 posti sono per l’Unité des Communes valdôtaines GrandCombin di cui 1 posti a tempo pieno e 1 a tempo parziale (50%); 7 posti a tempo pieno per l’Unité des Communes valdôtaines MontCervin; 2 posti per l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc di cui 1 posto a tempo pieno e 1 a tempo parziale (50%); 2 posti per l’Unité des Communes valdôtaines Mont Rose di cui 1 posto a tempo pieno e 1 a tempo parziale, al 50%; 2 posti a tempo pieno per l’Unité des Communes valdôtaines Walser; 6 posti a tempo pieno per l’Unité des Communes valdôtaines Evancon.

Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media); la qualifica di operatore socio-sanitario (OSS) e la patente di guida B.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata esclusivamente in modalità telematica, seguendo la procedura di registrazione e compilazione on-line entro il 2 marzo 2023.

Concorso per 3 tecnici programmatori

L’Usl ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 assistenti tecnici programmatori (personale tecnico) categoria C, da assegnare alla S.C. “Sistemi informativi, e telecomunicazioni” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Ai partecipanti è richiesto il diploma di Perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto di almeno 250 ore.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Nda non ancora pubblicata); accedendo al seguente indirizzo web: https://auslvda.selezionieconcorsi.it.

Concorso per Dirigente professioni sanitarie

L’Usl ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie – da assegnare alla S.S.D. “SITRA” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta. E’ richiesta la laurea specialistica o magistrale in: Scienze Infermieristiche e Ostetriche (LM/SNT1) Scienze nelle professioni sanitarie della Riabilitazione (LM/SNT2) Scienze nelle professioni sanitarie Tecniche (LM/SNT3) Scienze nelle professioni sanitarie della Prevenzione (LM/SNT4).

E’ richiesto inoltre aver prestato cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D/ DS, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre Pubbliche Amministrazioni e l’iscrizione all’albo professionale.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, accedendo al seguente indirizzo web: https://auslvda.selezionieconcorsi.it.

Collaboratori di ricerca sanitaria

L‘Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di Collaboratori professionali di ricerca sanitaria – cat. D nel settore amministrativo e nel settore delle attività tecniche e di gestione progettuale in sanità animale e sicurezza alimentare. Si cercano tre Collaboratori professionali di ricerca sanitaria – cat. D – profilo amministrativo; quattro Collaboratori professionali di ricerca sanitaria – cat. D – addetto alle attività tecniche e di gestione progettuale in sanità animale e sicurezza alimentare.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.