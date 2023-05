Lavoratori frontalieri, ratificato l’accordo con la Svizzera sulla tassazione

Per lavoratore frontaliero s’intende una persona che residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine, che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza. Per la Valle d’Aosta i comuni interessati sono una cinquantina.

“L’accordo risponde alle esigenze di aggiornare e adeguare il quadro giuridico e fiscale, al fine di cercare di eliminare le doppie imposizioni fiscali sugli stipendi, salari e remunerazioni varie. – evidenzia il deputato Franco Manes – Un accordo che interessa moltissimi Italiani, soprattutto delle Regioni di confine come la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Un territorio di confine lungo circa 740 km e che interessa interrelazioni storiche, sociali e lavorative con tre Cantoni della Confederazione Elvetica: Grigioni, Ticino e Vallese”.

L’ordine del giorno del deputato valdostano e del collega del Trentino riconosce come i territori di frontiera siano interessati, sempre più spesso, da un fenomeno di dispersione di professionalità e risorse a vantaggio dei limitrofi territori elvetici, economicamente, socialmente e fiscalmente particolarmente attrattivi e, per questo, impegna il Governo a valutare l’opportunità di individuare, di concerto con le regioni interessate, misure idonee a mantenere attrattivi i territori di frontiera, affinché non si disperdano risorse e professionalità.