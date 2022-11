A Renzo Testolin il mandato di formare il nuovo governo

Dopo oltre due ore di discussione, il Comité dell’Uv ha affidato ieri sera il mandato a Renzo Testolin di formare il nuovo Governo regionale. La staffetta con l’attuale presidente Erik Lavevaz ha però spaccato nuovamente l’organo del Mouvement. In diversi hanno contestato l’avvicendamento.

“L’analisi che abbiamo fatto è stata approfondita e non facile – spiega la presidente Cristina Machet – Rimettere in discussione un presidente in carica alla luce di un’archiviazione è stato un passaggio non semplice. Abbiamo però alla fine deciso di ridare dignità a Renzo e al Mouvement, che ha passato anni difficilissimi a seguito dell’inchiesta Geenna. Inoltre non abbiamo potuto ignorare il volere degli elettori. Nel 2020, a Renzo, il più votato, avevamo chiesto di fare un passo di lato, perché ricoprire un ruolo così importante con un’indagine in corso avrebbe creato delle difficoltà”.

Esclusa l’ipotesi di un rinvio del Consiglio Valle, domani l’Assemblea si riunirà regolarmente. A Renzo è stato chiesto però di chiudere la partita in tempi rapidi, per questo non si può escludere la convocazione di un consiglio straordinario la prossima settimana, se la quadra “delle poltrone” verrà trovata.

“La situazione è in divenire – prosegue Machet – Domani mattina presto ci saranno già delle riunioni. Sta a Renzo ora costruire la sua squadra di governo.”

Il perimetro della maggioranza per ora rimane a 18. Oltre alla staffetta fra Lavevaz e Testolin, l’altro dato certo è l’ingresso in Giunta regionale di Claudio Restano, l’esponente di Evolvendo.

“Da parte di tutti è stato riconosciuto l’ottimo lavoro fatto in questi due anni da Erik – prosegue Machet – Non avevamo nessuna ragione per togliere a Erik la presidenza”.