Approvata la Strategia regionale di sviluppo sostenibile 2030

La Valle d’Aosta ha definito il “futuro che tenga conto della limitatezza delle risorse, che non possono essere sfruttate incoscientemente”. Lo ha fatto ieri approvando, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni, la Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d’Aosta integrata con il Quadro strategico regionale.

L’iniziativa nasce dall’accordo sottoscritto nel maggio 2020 tra la Regione e il Ministero della Transizione Ecologica per promuovere la definizione di una strategia regionale coerente con i 17 Obiettivi di Sostenibilità dell’Agenda ONU 2030 e con le direttive europee UE a sostegno delle politiche di sostenibilità ambientale e sociale.

La Strategia regionale si articola su cinque macro obiettivi strategici indicati dall’Ue e delineati dal Quadro Strategico Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (QSRSvS), come principale strumento di orientamento per la programmazione della gestione delle risorse economiche su scala regionale: un territorio regionale più intelligente, più verde, più sociale, più connesso e più vicino ai cittadini.