Applicazione delle tre preferenze alle regionali, il 9 settembre udienza in Tribunale

Il Tribunale di Aosta ha fissato l’udienza sul ricorso depositato da nove esponenti di Alleanza Verdi Sinistra, assistiti da un pool di avvocati coordinati dal professor Giovanni Boggero. Si terrà martedì prossimo, 9 settembre, e riguarda l’applicabilità, in occasione delle elezioni del prossimo 28 settembre, della legge elettorale con le tre preferenze di genere, anziché quella unica.

La normativa per la variazione del meccanismo delle preferenze era stata confermata dal referendum dello scorso 10 agosto. L’obiettivo dell’accertamento, nell’intento dei proponenti, è fare chiarezza sulle regole: è legittimo votare alla tornata di fine settembre con le tre preferenze di genere, oppure va fatto con la preferenza unica prevista dalla normativa in essere al momento dell’indizione dei comizi?

Il ricorso era stato depositato lo scorso 29 agosto al Tribunale di Aosta.

1° settembre 2025 – Ore 11.37 di Silvia Savoye

“Fino a quando una maggioranza consiliare può imporre una modifica della legge elettorale a competizione in corso?” È la domanda che nove esponenti di Alleanza Verdi Sinistra, assistiti un pool di avvocati (anche accademici, costituzionalisti, civilisti) coordinati dal professore Giovanni Boggero hanno posto al giudice ordinario di Aosta. Il ricorso, con procedimento cautelare d’urgenza, è stato depositato il 29 agosto scorso al Tribunale di Aosta.

L’obiettivo è fare chiarezza sulle regole delle elezioni regionali del 28 settembre: si voterà con le tre preferenze introdotte dalla legge elettorale confermata dal referendum del 10 agosto oppure con la preferenza unica prevista dalla normativa vigente al momento dell’indizione dei comizi?

“È nostro diritto andare a votare con le regole in vigore al momento dell’indizione” afferma Chiara Minelli, mentre Boggero avverte: “Troppo comodo impugnare il verbale di elezione degli eletti a seconda degli interessi degli uni o degli altri”.

Secondo il costituzionalista, la legge non può essere modificata a procedimento elettorale già avviato: “Se cambia, si applica solo dalla tornata successiva. Qui, invece, la norma è stata cambiata quando il procedimento era iniziato da 25 giorni”. A suo parere, il referendum del 10 agosto rappresenta soltanto una fase del procedimento legislativo e la promulgazione del 14 agosto “non incide sulle elezioni del 28 settembre”.

La scelta di rivolgersi al giudice ordinario deriva dal fatto che “è il giudice dei diritti fondamentali”. Se non servirà sollevare una questione di costituzionalità i tempi potrebbero essere rapidi, diversamente si allungherebbero.

“È una questione di rilievo costituzionale – sottolinea Boggero – e può costituire un precedente importante anche per altre regioni e per lo Stato”.

Per Elio Riccarand, “se il giudice dovesse dar ragione all’operato del presidente della Regione sarebbe un precedente pericoloso, ma almeno garantirebbe certezze”.

Avs verso il ricorso al Tribunale contro l’applicazione del referendum al voto di settembre

28 agosto 2025

I dubbi sollevati dal costituzionalista Boggero, ma soprattutto l’indicazione di un percorso giuridico, hanno convinto Alleanza Verdi Sinistra a rivolgersi al Tribunale di Aosta per contestare la decisione del presidente della Regione di applicare gli esiti del referendum già nella consultazione del 28 settembre.

“Laddove venga messo in discussione l’esercizio libero del voto, sia attivo sia passivo, non si va dal giudice amministrativo ma dal giudice ordinario per un’azione di accertamento. L’esercizio di diritto di voto degli elettori valdostani è materia del tribunale ordinario ed è possibile chiedere al giudice di accertare che il voto attivo vada esercitato con la legge vigente al momento dell’indizione delle elezioni” aveva spiegato ad Aostasera il ricercatore di diritto costituzionale e pubblico dell’Università di Torino.

Fin dall’indizione del referendum confermativo, Avs aveva sostenuto che il risultato non avrebbe avuto effetto sul voto del 28 settembre. Dopo la vittoria del Sì, Elio Riccarand dichiarava l’11 agosto: “Non si possono recepire i risultati di questo referendum per incidere sul procedimento elettorale. Bisogna votare con la legge esistente, quindi con la preferenza unica, e non fare pasticci. È l’unica via legale da percorrere”.

Nei mesi scorsi anche Fratelli d’Italia e Lega Vda avevano annunciato possibili ricorsi, criticando prima la scelta di indire il referendum in pieno agosto e poi l’ipotesi di introdurre le tre preferenze già a settembre, ma alle parole non era poi seguiti i fatti.

Avs invece si prepara ora a depositare formalmente il ricorso e lunedì, in una conferenza stampa, illustrerà le ragioni della scelta.