Bilancio, Lanièce: “Alla Valle d’Aosta 15 milioni per la tutela del territorio”

“Grazie a un emendamento a mia prima firma, con la Legge di Bilancio sono stati stanziati alla Regione Valle d’Aosta 15 milioni in tre anni per supportare gli enti locali negli investimenti a tutela dell’ambiente alpino e in particolare per il contrasto al dissesto idrogeologico.” Lo annuncia in una nota il senatore dell’Union Valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce.

Lanièce spiega poi di essere riuscito “anche ad escludere dall’aumento dell’IRES per i grandi concessionari le partecipate idroelettriche. Nel caso della CVA, avrebbe comportato un aumento della pressione fiscale di circa 7 milioni euro all’anno“. Inoltre, sempre in Commissione, “è stato approvato un mio ordine del giorno con cui si impegna il Ministero dei Trasporti a reperire quanto prima le risorse per l’ammodernamento della linea ferrovia Torino-Aosta”.

Annunciando il voto a favore sulla Manovra, Lanièce snocciola altri elementi positivi della Manovra: “il nuovo fondo di 3 milioni di euro in tre anni per il sostegno alle bande musicali, lo stanziamento economico per incrementare da subito di 1000 unità le borse di studio per le scuole di specializzazione in medicina, la modifica della norma sullo stralcio in fattura per i lavori di efficientamento energetico” e ancora “l’aver scongiurato l’aumento dell’IVA lasciato in eredità dal precedente Governo”.

Il senatore conclude la sua nota, soffermandosi sulle ultime notizie di cronaca. “Proprio la nostra Regione è coinvolta, in questi giorni, da una profonda crisi, conseguente alle indagini giudiziarie che stanno cercando di fare luce sull’ipotesi di commistioni tra politica e criminalità organizzata. – chiosa Lanièce – Nel fare totale affidamento al lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, l’auspicio è che si faccia, quanto prima, piena e assoluta chiarezza di queste circostanze, nell’interesse dei cittadini valdostani e di un’amministrazione responsabile e onesta della cosa pubblica”.