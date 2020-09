Comunali Aosta, Rinascimento denuncia: “Dagli avversari campagna denigratoria”

“Stiamo assistendo a una campagna denigratoria basata su attacchi molto violenti da parte degli avversari, pretestuosamente e talvolta anche sotto falsa identità, in modo bieco e di bassissimo livello”. A scriverlo in una nota è il direttivo di Rinascimento Valle d’Aosta che torna sulle polemiche intorno al ruolo svolto da Vittorio Sgarbi.

Il critico d’arte sabato scorso con un Tweet ha annunciato una conferenza stampa con il direttivo di Rinascimento per “fare il punto su strategie e alleanze”.

Venerdì 2 ottobre alle 17,00 ad Aosta (nei prossimi giorni indicherò la sede) Conferenza Stampa con il Direttivo di “Rinascimento” per fare il punto su strategie e alleanze. @AnsaValledAosta @StampaAosta @aostasera @AostaNews24 @stampasgarbi @nino_ippolito pic.twitter.com/t6cfoUzCK9 — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) September 26, 2020



“Uno tra i temi ricorrenti negli attacchi è il Prof Vittorio Sgarbi, che tra l’altro si sa difendere benissimo, e in relazione al quale vogliamo chiarire alcuni aspetti una volta per tutte. – sottolinea il direttivo di Rinascimento. “Come noto il Prof. Vittorio Sgarbi è ideatore e fondatore del movimento civico nazionale Rinascimento, di cui è Presidente. E’ inoltre ideatore del logo di Rinascimento per la cui variante di Rinascimento Aosta ha dato autorizzazione all’uso. Il Prof. Vittorio Sgarbi ha sostenuto il progetto valdostano sin dall’inizio del nostro operato e ha inoltre messo a disposizione oltre alle sue suggestioni e esperienze anche le relazioni di grande qualità che intrattiene nei vari ambiti dall’arte alla politica”. In particolare il direttivo di Rinascimento cita i contatti avviati con le città di Ferrara e Urbino.