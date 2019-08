Consiglio Valle, il M5S pronto a perdere una stella? L’ultimatum di Manuela Nasso

Aosta - Con un post su Facebook la consigliera regionale prende le distanze dalle esternazioni del Ministro Salvini e chiede una presa di posizione del M5S. "Mi riservo di analizzare come procederà la questione che è semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sopportazione per compiere eventualmente scelte personali."

L’ultima esternazione del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, potrebbe essere la classica goccia. A traboccare è il vaso della consigliera regionale del M5S , Manuela Nasso, da tempo insofferente per le scelte del movimento a livello nazionale, ma non solo.

#Salvini: Ma vi par normale che una zingara a Milano dica “A Salvini andrebbe tirata una pallottola in testa”?

Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la RUSPA. @SkyTG24 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 1, 2019



Con un post la consigliera mette in campo una sua possibile uscita dal M5S. Ricostruendo quanto accaduto ieri, Nasso scrive: “Ieri è successo che una persona ha detto, rivolto a un ministro della Repubblica, che un proiettile doveva colpirgli la testa. Frase davvero odiosa. E cosa fa il diretto interessato al posto di denunciare alle autorità competenti? Egli dice testualmente “Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la RUSPA”.

Esternazione per la quale ora la consigliera regionale si aspetta dalla “forza politica che rappresento” e che “è al governo con questo soggetto” una “chiara presa di posizione da queste frasi razziste e vergognose, mi riservo di analizzare come procederà la questione che è semplicemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sopportazione per compiere eventualmente scelte personali.”

La consigliera regionale chiede, quindi, “una azione seria e non un post su Facebook. Sarebbe auspicabile anche l’intervento del Presidente Mattarella, siamo davvero fuori da ogni decenza. Le parole hanno un peso, lo si insegna a scuola, a catechismo, lo insegnano i genitori e lo si impara sulla propria pelle sia attivamente che passivamente, con le parole si può ferire ed essere feriti.”

Poi la chiusa finale: “Governare il paese con chi usa quotidianamente termini come ruspa, zingaraccia e via dicendo è sicuramente faticoso e difficile, forse il prezzo caro da pagare per portare avanti giusti provvedimenti…ma chi tace e non stigmatizza queste esternazioni è complice.”

Da tempo si vocifera di un’uscita della Nasso dal M5S per andare a puntellare l’attuale maggioranza: “Smentisco categoricamente. – dice la consigliera – Non ho mai avuto nessuna interlocuzione in tal senso”.