Elettrificazione Aosta-Ivrea, la Lega: “Criticità nella valutazioni delle alternative”

“Non è in atto nessun sabotaggio” e ancora “non vogliamo bloccare i lavori”, “la nostra è un’azione di trasparenza”.

Il gruppo consiliare della Lega Vda torna a puntare il dito contro l’elettrificazione della tratta Aosta-Ivrea – “intervento vecchio in proiezione futura” – alla luce della bozza di un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Datato luglio 2022, il parere non vincolante di 40 pagine, solleva alcune criticità. “La documentazione risulta carente per quanto concerne l’individuazione delle alternative e l’analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici)” si legge nella bozza.”Nessun elemento di confronto per gli aspetti di contenimento del consumo energetico è stato considerato” e ancora “per una valutazione sull’efficienza energetica del sistema la sezione reputa che sarebbe utile considerare fra le diverse alternative anche l’ipotesi di un intervento sul materiale rotabile quale alternativa all’elettrificazione. Tenuto conto che l’intervento lascerà inalterato il modello di esercizio attuale (30+4 treni/g) e che è attualmente in corso un’ampia sperimentazione per alimentare i treni con carburanti non fossili”. Il Consiglio superiore dei lavori ricorda ancora come “il finanziamento pubblico richiesto per l’intervento non migliorerà il numero e la velocità dei collegamenti fra i due capoluoghi”, chiedendo pertanto di dimostrare almeno un miglioramento dell’efficienza energetica”.

Parole che il gruppo consiliare della Lega Vda dice ricalcano “quanto avevamo già sostenuto”.

“L’elettrificazione – scandisce Simone Perron – ci porterà allo 0,3% in meno di Co2, il numero dei treni rimarrà invariato, i tempi di percorrenza pure, l’unico dato positivo è che i treni saranno più capienti”.

Il gruppo Lega Vda, dopo l’interrogazione portata nell’ultimo consiglio regionale, annuncia per il prossimo una mozione.

“Il tema è politico perché il parere rileva delle criticità sulle valutazioni delle alternative” prosegue Perron. “Vogliamo capire se gli apparati hanno visto il parere e hanno partecipato alla successiva riunione, ma anche perché non è stato reso noto a nessun organo consiliare”.

“Quando si prendono delle decisioni bisogna avere tutti gli elementi” aggiunge il capogruppo Andrea Manfrin. “Se non si rivelerà un ottimo investimento la responsabilità sarà di chi ha seguito quel tipo di ideologia“.

L’ideologia a cui il gruppo Lega fa riferimento è quella “dell’estrema sinistra” con cui gli autonomisti “furono costretti ad allearsi per evitare che andassimo al governo”.

“Il beneficio ambientale sarebbe avvenuto anche con l’adozione delle batterie sui treni, senza la necessità di eseguire queste opere che lasciano un’impronta ambientale non indifferente dal punto di vista della cantierizzazione. Anche dal punto di vista paesaggistico l’impronta è fortissima” aggiunge Luca Distort. “Senza contare l’aumento del traffico cittadino aostano” gli fa eco Paolo Sammaritani.