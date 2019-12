Ferrovia, gli Assessori di Piemonte e Vda chiedono “un presidio rafforzato”

“I limiti infrastrutturali che la tratta presenta richiedono un vostro presidio rafforzato per evitare che i disservizi si riflettano costantemente sulla qualità della vita degli utenti valdostani e piemontesi che utilizzano quotidianamente il treno per lavoro, per studio o per altre necessità, come anche dei turisti.” E’ quanto scrivono, in una nota congiunta a TrenItalia e a RfI, gli Asssessori regionali con delega ai Trasporti di Valle d’Aosta e Piemonte.

A seguito degli ultimi disservizi per gli utenti della tratta ferroviaria Torino/Aosta l’Assessore regionale ai Trasporti Luigi Bertschy e il suo omologo piemontese Marco Gabusi hanno concordato l’invio di una lettera a firma congiunta per invitare le due società che gestiscono la struttura e il servizio ferroviario che collega il Piemonte alla Valle d’Aosta a intervenire con maggiore attenzione alle problematiche segnalate con frequenza dagli utenti e ai relativi disservizi.

“Le Regioni Valle d’Aosta e Piemonte stanno lavorando insieme con determinazione per invitare il Governo nazionale ad investire per l’ammodernamento della linea Torino-Aosta e ad oggi alcuni obiettivi a riguardo sono stati definiti e finanziati – riportano Bertschy e Gabusi nella lettera -. I grandi e importanti investimenti che dovranno essere realizzati e che serviranno a recuperare il tempo perduto in passato, avranno ricadute positive solo tra qualche anno”.

A Rfi e Trenitalia vengono chieste “risposte più efficaci e coordinate ai piccoli e grandi problemi che continuano a verificarsi giornalmente e che adottino modalità comunicative tempestive per informare l’utenza colpita dal disagio.”