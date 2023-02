Si svolgerà il 2 ottobre 2023, in occasione dell’80° anniversario della morte, la cerimonia ufficiale di intitolazione dei giardini pubblici di Corso XXVI febbraio a Salvatore Radizza, operaio, nativo di Curzola in Dalmazia, dove fu arrestato e fucilato insieme ad altri civili e militari italiani e la cui famiglia, sfollata dalle sue terre di origine, risiede nel Capoluogo regionale dal 1966

L’intitolazione arriva a seguito dell’approvazione in Consiglio regionale di una mozione.

“Il ricordo delle sofferenze degli uomini causate da altri uomini non deve avere una coloritura ideologica, ma deve diventare un seme che tutti insieme gettiamo nel solco della storia per rafforzare il percorso democratico verso un futuro di pace e di piena integrazione”. Così il Presidente della Regione Luigi Bertschy e il Presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin commemorano il Giorno del Ricordo, solennità civile che si celebra oggi venerdì 10 febbraio.

“Questo è lo spirito con cui la comunità valdostana vuole vivere il Giorno del Ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, – aggiungono Bertschy e Bertin – per non dimenticare una delle grandi tragedie della seconda guerra mondiale, in un momento storico in cui l’orrore della guerra è tornato nel continente europeo, generando morti, distruzioni e ingiustizie”.

“Le istituzioni valdostane – proseguono i Presidenti della Regione e del Consiglio Valle – coltivano da sempre la Memoria degli eventi che hanno caratterizzato la storia europea, italiana e valdostana, al fine di perpetuarne il ricordo nella nostra comunità e, soprattutto, nelle giovani generazioni. Quest’anno, in attuazione di una mozione del Consiglio regionale, abbiamo chiesto la collaborazione del Comune di Aosta per intitolare i giardini pubblici di Corso XXVI febbraio a Salvatore Radizza”.