Il primo giorno da parlamentari di Nicoletta Spelgatti e Franco Manes

Per un momento, il costituendo governo guidato da Giorgia Meloni – ed il “totoministri” che tiene banco sulle prime pagine dei giornali in queste settimane – può fermarsi un attimo a guardare. E a valutare, “assaggiando” l’atmosfera del parlamento che torna a riunirsi per eleggere i presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Spelgatti, un ritorno a Roma “molto emozionante”

L’esordio, vista l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato “con delitto” – o meglio senza i voti di Forza Italia – è di quelli che non si dimenticano facilmente. Comunque sia, Nicoletta Spelgatti ha fatto il suo esordio a palazzo Madama, da fresca senatrice della Valle d’Aosta e – spiega – “iscritta orgogliosamente al gruppo Lega”.

Non un esordio in senso assoluto, però: “Dal punto di vista personale è stato molto emozionante – racconta –, anche perché sono tornata a Roma dove avevo iniziato, alla Camera, come avvocato del gruppo Lega undici anni fa. Quindi, molti meccanismi li conoscevo già. Tornare come senatrice è stato davvero molto emozionante”.

Sui lavori in aula, e l’elezione del presidente del Senato, ha aggiunto: “È una giornata delicata, ma in realtà per noi del gruppo Lega è stato tutto molto tranquillo e sereno. Abbiamo votato per La Russa, da parte nostra non c’era nessun tipo di problema”.

Manes: “Ci si rende conto della responsabilità di rappresentare tutta una regione”

Alla Camera dei deputati, invece, le cose vanno a rilento. Poco dopo le 17 ha preso il via il terzo scrutinio per eleggere il presidente, per il quale servono i due terzi dei voti dell’aula. Fresco di “chiama”, il neodeputato Franco Manes racconta il suo ingresso a Montecitorio.

“Tanta emozione, indubbiamente. Soprattutto perché ci si rende conto del peso dell’elezione e della responsabilità di rappresentare tutta una regione – ha spiegato –. Ci si rende comunque subito conto delle difficoltà che ci saranno nel portare avanti il mandato. E sicuramente un po’ di apprensione per cominciare a comprendere i meccanismi, che credo però sia normale per chiunque e forse maggiormente per il rappresentante della Valle d’Aosta”.

Riguardo l’iscrizione al gruppo parlamentare l’ex presidente Cpel spiega di aver “già preso i contatti con i colleghi del Trentino Alto-Adige per la Componente Minoranze linguistiche del gruppo misto e con alcuni colleghi di altre regioni a Statuto speciale. Per le Minoranze linguistiche dovremmo essere in quattro”.

Meno “nuove” le dinamiche di questa complicata elezione del presidente della Camera: “Sulla votazione possiamo dire che è il solito gioco delle parti. Come gruppo, al momento, non ci sono specifiche indicazioni. Spero che tra questa sera e domani ci possano essere delle interlocuzioni con chi sta proponendo dei nomi. Vedremo”.