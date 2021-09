Le prospettive per la Sanità regionale: incontro di Pcp con l’ex ministra Lorenzin

“Comprendere le prospettive per la Sanità regionale, dalle indicazioni nazionali all’attuazione nel nostro territorio di montagna, creando i presupposti per una franca discussione tra le parti e l’approfondimento di criticità, idee e proposte con particolare riferimento agli investimenti del PNRR che arriveranno in Valle d’Aosta.” Con questo obiettivo il tavolo sanità di Progetto Civico Progressista organizza l’incontro “Una Valle in salute” di venerdì 10 settembre alle ore 17,30 presso la sala BCC di via Garibaldi 3 ad Aosta.

Fra i relatori della serata, coordinata da Irene Deval, l’ex Ministra della Salute Beatrice Lorenzin, l’ex direttore del SerD Lindo Ferrari, il medico di medicina generale Cristiano Samueli, l’infermiera Carla Buzzelli, il pediatra Luca Peano, il medico ospedaliero in pensione Giorgio Begliuomini e Nerina Dirindin già senatrice della repubblica, professoressa all’università degli studi di Torino Scienza delle Finanze e Economia sanitaria.

Per prendere parte alla serata, che sarà trasmessa anche in diretta streaming, è necessario avere il Green Pass.