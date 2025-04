Lega VdA: una proposta di legge per il sostegno all’acquisto dei carburanti

Lega Valle d’Aosta presenterà una proposta di legge “per il sostegno all’acquisto dei carburanti per i cittadini valdostani”. Non è il ritorno dei buoni benzina, ma – se la proposta di legge verrà approvata – la Lega propone di dare un contributo per l’acquisto di carburante di 12 centesimi di euro al litro per la benzina e di 8 centesimi al litro per il gasolio. “Abbiamo calcolato che, con un serbatoio di capienza media da circa 45 litri, si risparmierebbero 5,6 euro per un pieno di benzina e 3,6 per un pieno di gasolio” spiega Andrea Manfrin.

La proposta di legge è stata pensata per “sostenere le famiglie valdostane, in particolare quelle che abitano in territori alpini particolarmente impervi, per cui l’utilizzo dell’auto non è una scelta. Vivere in valle d’Aosta è svantaggioso per le famiglie e noi vogliamo supportarle e agevolarle con questo contributo” spiega Luca Distort. In particolare, per i beneficiari residenti nei comuni svantaggiati o parzialmente svantaggiati, i contributi potranno essere aumentati di ulteriori 7 centesimi al litro per la benzina e di 4 centesimi al litro per il gasolio.

“Questo tipo di contributo è per noi un’applicazione della nostra autonomia che ha già un precedente, essendo una legge molto simile attiva in Friuli Venezia Giulia da oltre un anno” aggiunge Manfrin. Il testo della proposta di legge presenta ancora qualche dettaglio da definire nel caso di un’approvazione, come ad esempio la definizione di “territorio svantaggiato”, che verrà lasciata decidere al Consiglio regionale. Il costo calcolato per la messa in atto di questa legge, compreso l’acquisto di particolari POS abilitati e tessere apposite su cui verranno versati i rimborsi, è di 9 milioni di euro.