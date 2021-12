Nel Consiglio comunale di Quart si sperimenterà il “question time del cittadino”

Un filo diretto con l’Amministrazione, per interagire con gli eletti in modo più immediato e presentare le proprie istanze.

Il Consiglio comunale di Quart, infatti, nella seduta di ieri, martedì 30 novembre, ha introdotto nello Statuto dell’Ente un nuovo articolo inerente il “question time del cittadino” che rappresenta – si legge in una nota – “strumento democratico” che ha la finalità “di promuovere un dialogo ed un confronto costanti e duraturi con la popolazione”.

“Dal momento che erano giunte diverse richieste da parte della cittadinanza, intenzionata ad interagire con il Consiglio nonostante esistano già le raccolte firme e le petizioni – spiega il Sindaco di Quart Fabrizio Bertholin –, abbiamo voluto aggiungere uno strumento ulteriore per avvicinarci. Per poterlo adottare andava però introdotto nello Statuto comunale, con l’approvazione del regolamento, per i quali si è reso necessario il passaggio in Consiglio”.

Nuovo strumento a disposizione degli abitanti di Quart che non sarà però avviato già a partire dal prossimo Consiglio perché necessita di qualche mese per essere completamente operativo, dopo la modifica statutaria.