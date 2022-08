Politiche 2022, il taccuino degli appuntamenti elettorali

Gli appuntamenti elettorali in programma nei prossimi giorni, in vista delle Elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Le liste sono in ordine alfabetico.

Centrodestra unito

Martedì 30 agosto ad Aosta, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (piazza del mercato), sarà possibile recarsi al gazebo dalle 9 alle 13 mentre alle 18 a Cogne, presso “La Maison du Goût Café”, è previsto un incontro con la popolazione. Un altro incontro, alle 20.30 a Aymavilles, è in programma presso il bar “Campo Base”.

Mercoledì 31 agosto a Torgnon, in piazza del mercato, sarà presente il gazebo dalle 9 alle 12. Alle 20.30 a Champdepraz, presso il bar “da Angie”, avrà luogo l’incontro con l’onorevole Vannia Gava, già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’ambiente.

Giovedì 1° settembre a Saint-Vincent, in piazza del mercato, sarà presente il gazebo dalle 9 alle 12 mentre alle 18, ad Ayas, presso il bar “West Road”, è in programma un incontro con la popolazione.

La Renaissance Valdôtaine

La Renaissance Valdôtaine, in occasione della campagna elettorale che vede come candidato alla Camera dei Deputati il presidente Giovanni Girardini, organizza una serie di incontri con la popolazione per presentare il programma ed ascoltare proposte ed opinioni di chi vorrà intervenire.

Le date saranno le seguenti:

Sabato 3 settembre alle 18.30 presso la Base rafting aventure di Chavonne, a Villeneuve.

Venerdì 9 settembre alle 18.30 presso la Sala Hotel ex Londres, a Châtillon.

Venerdì 16 settembre alle 18.30 presso la Sala comunale “Bonomi”, a Verrès.

Venerdì 16 settembre alle 21 presso la Saletta del palazzetto, a Pont-Saint-Martin.

Venerdi 23 settembre alle 18.30 presso il Bistrot central in piazza Roncas, ad Aosta.

Durante gli incontri interverrà Giovanni Girardini e alcuni rappresentanti di La Renaissance e di Esprì.

Valle d’Aosta aperta

La lista Valle d’Aosta aperta – formata da Area democratica – Gauche autonomiste, Adu VdA/Sinistra italiana e MoVimento 5 Stelle – ha organizzato un incontro per giovedì 1° settembre a Issogne, alle 20.30 nella Sala polivalente in frazione La Colombière. Lì sarà presentato il programma elettorale e le candidate Daria Pulz (Senato) e Erika Guichardaz (Camera dei Deputati).