Stella Alpina a congresso nel mese di novembre

Entro il prossimo mese di novembre Stella Alpina celebrerà il suo congresso regionale. La decisione è arrivata nei giorni scorsi dai membri della Segreteria politica e del Coordinamento regionale. Durante l’appuntamento saranno rinnovate le cariche e rilanciata “l’azione politica del Movimento sia sul territorio, sia nel rapporto con le altre forze politiche che, come Stella Alpina, condividono un’area politica moderata e di centro con valori, idee, progetti e metodo per un’azione politica incisiva, rappresentativa di sensibilità diverse e unite dalla volontà di costruire un percorso politico inclusivo come la coalizione Vallée d’Aoste ha ben rappresentato e proposto ai valdostani”.

Durante il coordinamento regionale, esprimendo soddisfazione per il risultato conseguito dalla coalizione Vallée d’Aoste, che ha permesso l’elezione alla Camera dei Deputati di Franco Manes, è arrivato l’auspicio che il candidato Patrik Vesan, “il quale ha dimostrato, sia durante i comizi, sia nei confronti e negli incontri personali di essere una risorsa preziosa per la Valle d’Aosta”, possa proseguire “nelle modalità che riterrà opportune, ad offrire le sue competenze e conoscenze per lo sviluppo della nostra Regione”.