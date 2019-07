3 Commessi, un’estate di classe ed eleganza ad un prezzo unico

Aosta - Dal 6 luglio fino a metà agosto, infatti, la boutique di via Chambéry, ad Aosta, propone una serie di imperdibili saldi sull'intera collezione primavera-estate, una ghiotta opportunità per trovare un vasto assortimento di capi di altissima qualità ad un prezzo imbattibile.

Una scelta di altissima qualità, alla portata di tutte le tasche, per prepararsi ad un’estate di appuntamenti all’insegna dell’eleganza.

E per essere eleganti, ad Aosta, ci si può affidare ad un grande nome e ad un grande negozio, un’affermata garanzia di raffinatezza, professionalità ed una lunga storia: 3 Commessi.

Dal 6 luglio, e fino a metà agosto, infatti, la boutique di via Chambéry propone una serie di imperdibili saldi sull’intera collezione primavera-estate, una ghiotta opportunità per unire in un solo momento l’acquisto di un vasto assortimento di capi a prezzi unici.

Da 3 Commessi, infatti, si può trovare tutto l’ideale per ogni occasione: una festa, una cena elegante, una serata con gli amici, un’uscita, un appuntamento di lavoro, scegliendo sempre il miglior outfit curato nei minimi dettagli, dalle polo alle giacche, passando per i pantaloni, le camicie ma anche diversi accessori come le cravatte, le cinture, i cappellini e le bretelle, o ancora capi più “casual” come le t-shirts e le magliette. Il tutto con saldi che vanno dal 30, al 40%, fino ad arrivare al 50%. Con l’occasione di avere a metà prezzo gli abiti delle migliori marche sul mercato.

Capi eccezionali come quelli firmati Digel, il marchio tedesco ma dall’anima squisitamente italiana che propone sia la sua raffinata linea classica, sia la “linea giovane” griffata Digel Move.

Per un abbigliamento più informale, ma senza rinunciare all’eleganza, da 3 Commessi si può anche provare l’accattivante linea casual Distretto 12, anch’essa rivolta ai più giovani, o ancora “cedere” al fascino e all’accuratezza tipica del “Made in Italy” espressa dalla classe cristallina degli abiti Conte of Florence, brand dalla linea classica che, dalla sua nascita a Firenze nel 1952, propone abbinamenti più ricercati, per essere sempre impeccabili in ogni occasione.

Perché se “belli si vuole apparire” oggi non è più necessario “soffrire”. Anzi, basta andare da 3 Commessi e lasciarsi portare per mano nel mondo del comfort, dell’eleganza e della convenienza unica.



Per informazioni:

3 Commessi

Via Chambéry, 61 – 11100 Aosta

Tel. 348 7674210

E-Mail: 3commessi@libero.it

Vai alla pagina Facebook