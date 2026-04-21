Su AppaltIA sono arrivati gli appalti di Piemonte e Liguria e le categorie SOA

Quante volte hai perso ore a setacciare decine di appalti su vari portali per scoprire che non erano adatti alla tua azienda? Quante gare interessanti ti sei perso semplicemente perché non avevi il tempo di monitorare quotidianamente le piattaforme di riferimento?

AppaltIA, la soluzione sviluppata da Hextra Srl, rivoluziona il modo in cui le aziende di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta cercano e partecipano agli appalti.

Come funziona? Semplice, intelligente, efficace

Ogni giorno, tutti gli appalti e gli esiti pubblicati sulle principali piattaforme regionali — incluse quelle di Piemonte e Liguria — vengono importati automaticamente in AppaltIA. Ma la vera innovazione sta nell’intelligenza artificiale che lavora per te:

Categorizzazione smart con filtro SOA: L’IA classifica ogni bando in 50 categorie predefinite e ti permette di filtrare per categorie SOA, così trovi immediatamente solo le gare per cui la tua azienda è qualificata. Addio sprechi di tempo, benvenuta efficienza.

Riassunto in 8 punti essenziali: Per ogni bando, AppaltIA genera automaticamente una sintesi che ti dice tutto quello che ti serve sapere:

Oggetto e servizi richiesti

Documenti necessari

Requisiti di competenza del personale

Numero minimo di risorse richieste

Certificazioni specifiche

Modalità di affidamento e partecipazione

Altri vincoli importanti

Decidi in 2 minuti invece che in 2 ore: leggere il riassunto ti permette di capire subito se l’appalt fa per te, senza dover scaricare e analizzare decine di pagine di documentazione.

Non perdere più nessuna opportunità

Con il sistema di notifiche intelligenti, ricevi un’email ogni volta che viene pubblicato un appalto nelle tue categorie di interesse — o nelle tue categorie SOA — o quando viene reso pubblico l’esito di una gara. Sei sempre aggiornato su tutto il territorio di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, senza dover controllare manualmente ogni piattaforma ogni giorno.

Festeggia con noi: 1.000 utenti attivi, 90 giorni gratis per te

Per celebrare il traguardo dei 1.000 utenti attivi, AppaltIA offre una prova gratuita di 90 giorni a tutti i nuovi iscritti. Inserisci il codice FREE90GG in fase di creazione account e inizia subito a esplorare centinaia di appalti attivi nelle tue regioni e nelle tue categorie SOA.

Attiva subito la prova gratuita su www.appaltia.com o contatta Hextra Srl all’indirizzo commerciale@hextra.it.