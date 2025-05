A Brissogne una giornata dedicata all’economia circolare: sabato 7 giugno tornano gli “Impianti Aperti” con Enval

Una visita guidata a bordo di un trenino per scoprire dove finiscono i rifiuti e come vengono trasformati in risorsa. Ma anche animazione, spettacoli, giochi e dolci per i più piccoli. È quanto propone l’impianto di trattamento rifiuti di Brissogne in occasione della giornata nazionale “Impianti Aperti”, in programma sabato 7 giugno 2025 dalle 11 alle 17.

L’iniziativa, promossa da Greenthesis Group e organizzata localmente da Enval Srl, si inserisce nell’ambito della quinta edizione dell’evento nazionale volto a promuovere la cultura della sostenibilità e della gestione consapevole dei rifiuti. Per tutta la giornata sarà possibile accedere gratuitamente all’impianto di località L’Ile Blonde 1, partecipando a un tour guidato a bordo di un colorato trenino, con il supporto tecnico degli operatori Enval. I visitatori potranno osservare da vicino i processi di selezione, recupero e riciclo, entrando nel cuore dell’economia circolare.

Registrazione obbligatoria per il tour



Per partecipare alla visita guidata è richiesta la registrazione online su impantiaperti.greenthesisgroup.com, dove è possibile scegliere uno dei dieci turni disponibili. La prenotazione è fortemente consigliata per evitare attese e assicurarsi il posto a bordo del trenino.

Divertimento per famiglie e bambini



Accanto al percorso informativo, l’evento propone anche un’area intrattenimento per famiglie con bambini: gonfiabili, truccabimbi, animazione musicale, palloncini e un grande spettacolo di magia per chiudere la giornata. Pranzo e merenda sono offerti gratuitamente a tutti i bambini, per rendere l’esperienza ancora più piacevole e inclusiva.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata al sabato successivo.

L’appuntamento con “Impianti Aperti” rappresenta un’opportunità concreta per sensibilizzare la cittadinanza ai temi ambientali, favorendo la conoscenza diretta dei processi industriali legati al riciclo e alla sostenibilità.