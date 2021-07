A Les Iles di Brissogne arrivano le specialità toscane del Bistrot Chez Samu

Brissogne - Non solo piatti di carne, come la chianina, la specialità di Samu, ma anche pesce fresco, dalle fritture, alle grigliate, dagli antipasti ai primi piatti. La sera il menù si arricchisce con le pizze che verranno sfornate nel forno a legna, che fa bella mostra di sé nel locale.

La sempre più apprezzata cucina toscana dell’Osteria da Samu si potrà, da venerdì 30 luglio, apprezzare anche in un contesto più estivo, a bordo piscina, lontano dal traffico e dai rumori, immerso nel verde, e a pochi passi dal laghetto di Brissogne e dalla pista ciclabile. Daniela e Samuele hanno infatti preso in gestione il ristorante dell’area Les Iles di Brissogne, trasformandolo nel Bistrot Chez Samu.

Qui tutti i giorni, a pranzo e cena, si potranno gustare le specialità che hanno reso l’Osteria da Samu, un punto di riferimento in Valle d’Aosta, per gli amanti della cucina toscana. Non solo piatti di carne, come la Chianina, la specialità di Samu, ma anche pesce fresco, dalle fritture, alle grigliate, dagli antipasti ai primi piatti.

La sera il menù si arricchisce con le pizze ,che verranno sfornate nel forno a legna, che fa bella mostra di sé nel locale. Al Bar sono sempre disponibili panini, piatti freddi e insalatone.

Qualità a prezzi contenuti – il coperto non si paga – fanno del Bistrot Chez Samu la giusta scelta per un pranzo veloce dopo una bella nuotata o una lunga pedalata, ma anche per una serata conviviale in un contesto piacevole e fresco.

Il Bistrot Chez Samuel è aperto tutti giorni, dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 22.30, la pizzeria fino alle 24, mentre il bar dalle 10 alle 24.

Per informazioni e prenotazioni

Bistrot Chez Samuel

Località Les Iles, 3

Brissogne

Telefono 3421862372