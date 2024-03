Aldente Restaurant lancia il suo nuovo, esclusivo, menù. Un “mondo” di sapori tutto da vivere

La primavera è qui e, come sempre, Aldente Restaurant cambia i suoi sapori per seguire la “bella stagione”.

Ecco, infatti, che nel locale di via Croce di Città, ad Aosta, tutto è pronto per il nuovo menù che ci accompagna per mano – e per il palato – nella primavera, con tante novità e con le “buone abitudini” di sempre: dalla consueta cura nella scelta delle materie prime, passando per le preparazioni dei piatti – tipici e non – sapientemente elaborati in chiave moderna dallo chef, fino alla presentazione delle pietanze.

Il tutto, come sempre, per far vivere al cliente un’esperienza gastronomica indimenticabile e unica, dove i sapori – sia quelli delle eccellenze valdostane, sia per i migliori prodotti non strettamente locali – la fanno da padrone, in un vero e proprio “viaggio nel gusto” che arriva dalla cima delle Alpi alle spiagge assolate del nostro Bel Paese, e non solo.

Il tutto, come sempre, impreziosito da una cantina di prima scelta, grazie alla quale esplorare sempre l’abbinamento perfetto tra la grande scelta di vini di altissima qualità del locale ed i raffinati sapori che solo Aldente sa regalare.

Ampia, come sempre, la scelta dei piatti: antipasti, primi, secondi e dessert assortiti, preparati rigorosamente dalla cucina di Aldente, a pochi metri dai clienti che, nel frattempo, possono sentirsi letteralmente a casa loro, “immergendosi” nell’atmosfera dei locali completamente rinnovati e vivendo così, allo stesso tempo, il comfort che sanno regalare i piatti e un ambiente sempre caldo, avvolgente e accogliente.

Un luogo in cui lasciarsi conquistare e guidare dal palato, o trovare delle certezze. Qualità, gusto, attenzione al cliente e, soprattutto, tanta passione. Tanto cuore, nel cuore di Aosta. Anche questo è Aldente Restaurant.

Per informazioni

Aldente Restaurant

Via Croce di Città 34, Aosta

Tel: 0165 210868

Mail: aldentetrattoriaitaliana@yahoo.it

