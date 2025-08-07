Aosta in Festa 2025: un’intera giornata ricca di attività gratuite, emozionanti e coinvolgenti, adatte a tutte le età

Torna, sabato 16 agosto, uno degli appuntamenti più vivaci e attesi dell’estate valdostana. Per tutta la giornata, infatti, il centro storico del capoluogo sarà animato dalle numerose attività proposte da Aosta in Festa 2025. Un evento sostenuto dalla Chambre Valdotaine, in collaborazione con Confcommercio Valle d’Aosta, Coldiretti, CNA, Confartigianato e ADAVA e con il patrocinio del Comune di Aosta, per promuovere le eccellenze del territorio.

Shopping e prodotti locali: un centro città da scoprire

Le vie pedonali accoglieranno, fin dal mattino, “Commercianti in Festa”, l’iniziativa di Confcommercio che invita residenti e turisti a scoprire le offerte speciali e le occasioni dello shopping locale tra le bancarelle nelle vie.

In piazza Chanoux, sotto i portici, torna anche Lo Tsaven, il mercatino agroalimentare di Campagna Amica organizzato da Coldiretti Valle d’Aosta con i prodotti del territorio e le eccellenze a chilometro zero.

VisitiAMO AOSTA a piedi o in sella ad una bicicletta

Un altro punto forte della giornata è rappresentato dalle esperienze culturali e turistiche. Con VisitiAMO Aosta, i visitatori potranno partecipare a visite guidate gratuite a piedi lungo itinerari curiosi e poco conosciuti della città romana e medievale. Le visite a piedi sono prenotabili solo il giorno dell’evento presso il punto informativo di piazza Chanoux.

Per chi preferisce muoversi in bici, sono previsti tour con le famose biciclette vintage Graziella e itinerari in e-bike alla scoperta di Aosta e dei suoi dintorni, immersi nella natura. Le visite in bici sono prenotabili solo online sul sito www.ao.camcom.it

Tradizione e creatività per tutte le età

In piazza Roncas spazio alla manualità e all’artigianato con “CreaAosta”, i laboratori artigianali interattivi dove adulti e bambini potranno cimentarsi con le tecniche tradizionali, e con i laboratori circensi per scoprire il mondo dell’arte in movimento. Tutte le attività sono gratuite e prenotabili in giornata presso il punto informativo di piazza Chanoux.

Spettacolo, musica e adrenalina

Dal pomeriggio si accendono anche le note e lo spettacolo. Le vie del centro saranno animate dalla musica trascinante della Fantomatik Orchestra Marching Band, mentre in piazza Chanoux prenderà vita “Living Free”, una performance acrobatica della compagnia Artemakia pensata per emozionare il pubblico di ogni età.

Novità di quest’anno VolAosta, con i voli vincolati in mongolfiera che permettono di ammirare Aosta dall’alto tra le 19.30 e le 22.

La serata si tinge di rosso e nero

A chiudere l’intensa giornata, dalle 19 alle 24, la “Serata Rossonera” a cura di Confcommercio: musica e dj set trasformeranno il centro città in una vera e propria festa a cielo aperto, per salutare l’estate tra energia, luci e voglia di stare insieme.

Per maggiori informazioni

www.ao.camcom.it

