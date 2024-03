Apre ad Aosta “La Torre”, la nuova sala boulder, dove l’arrampicata si lega alla conoscenza della montagna

La data e l’ora da segnarsi in calendario sono quelle di sabato 6 aprile alle 18.30, quando cioè l’associazione polisportiva dilettantistica Lo Contrebandjé, in collaborazione con il CCS Cogne ed il patrocinio dell’Unione valdostana guide di alta montagna presenteranno “La Torre”, il nuovo centro di arrampicata di Aosta.

Un nuovo centro di arrampicata che vedrà anche, al suo interno, una sala didattica ed una sala boulder di arrampicata, che prende vita nei locali ai piedi della torre piezometrica, edificio iconico dell’archeologia industriale in Valle d’Aosta.

Un tassello fondamentale per l’apd Lo Contrebandjé, La Scuola di Montagna Sarvadza Start Up innovativa e odv Montagna Sarvadza che nel progetto Montagna e Apprendimento propongono l’utilizzo degli “sport di montagna” come strumenti didattici educativi, con un’applicazione che spazia dal mondo delle scuole passando attraverso il sociale arrivando fino al turismo.

Un progetto che vuole gettare le basi di quello che potrà diventare, in futuro, una nuova economia di montagna.

Il progetto Montagna e Apprendimento riassume tutta l’esperienza che l’apd Lo Contrebandjé – nata nel 2009 – ha sviluppato in questi anni e che vede come suoi elementi principali proprio le Sale Didattiche, strutture al chiuso dove si svolge la pratica di arrampicata sportiva.

Diversi gli esempi ai quali si aggiunge oggi La Torre: da La Maison Grimpe di Ollomont ai Siti Didattici Naturali, ovvero spazi progettato ad hoc per le attività didattiche di pratica sportiva come arrampicata, avvicinamento all’alpinismo, Slackline, Highline, orientamento, escursionismo, trekking someggiato, in ambiente outdoor.

Si tratta di attività in ambiente naturale, individuando le zone più adatte per la realizzazione delle aule didattiche naturali, spazi dove verranno cimentarsi con la falesia didattica, percorsi di orientamento, percorsi-avventura per l’avvicinamento all’alpinismo, percorsi per trekking someggiato con asini e percorsi di destrezza ed equilibrio (Slackline e Highline).

Progetti e attività

Oltre all’attività quotidiana, sono diversi e progetti, le attività e le possibilità che l’apd Lo Contrebandjé offre a tutta la cittadinanza. Qui un elenco:

Corsi di arrampicata per bambini e adulti – palestra La Maison Grimpe di Ollomont e palestra La Torre di Aosta – da ottobre 2023 a giugno 2024

Avvicinamento all’Arrampicata, nel progetto promosso dal Comune di Aosta “Catalogue de l’Offre” rivolto alle scuole primarie – da gennaio2024 ad aprile 2024

Attività di arrampicata nel progetto scolastico prescolastico “Quando la Neve fa Scuola” della Fisi – da novembre 2023 ad aprile 2024

Arrampicata sportiva nel progetto “Outdoor per Tutti” per un nuovo modello di apprendimento e socializzazione rivolto a adulti e ragazzi autistici – da ottobre 2023 a Maggio 2024

“Arrampicando s’impara la matematica”, progetto per la scuola primaria del quartiere Dora. Novembre e Dicembre 2023.

Per informazioni

Lo Contrebandjé Associazione polisportiva dilettantistica

Frazione La Celyvaz, 14

11010 – Valpelline (AO)

Tel: 331 9583294

Visita il sito web

Visita la pagina Facebook