aRoma Restaurant & Loungebar: cucina, cocktail e tapas nel cuore storico di Aosta

Aperto a dicembre 2024, aRoma Restaurant & Loungebar è la nuova realtà gastronomica nel cuore di Aosta, affacciata sulla suggestiva piazza Severino Caveri, a pochi metri dalla centralissima via De Tillier. Un locale che unisce l’atmosfera storica della città a una proposta contemporanea, fatta di cucina creativa, accoglienza e una nuova idea di lounge bar.

Il nome stesso – aRoma – è un omaggio al gusto e ai profumi della buona cucina. In spagnolo e italiano richiama l’“aroma”, in latino evoca il mondo delle spezie, mentre la “R” maiuscola sottolinea il legame con le antiche mura romane che caratterizzano la piazza. Un gioco di parole che ben rappresenta l’anima del ristorante: un connubio tra storia e sperimentazione.

Dietro il progetto c’è lo chef Mauricio Noe Franco Resenos, messicano di nascita ma italiano d’adozione, che ha trasformato la sua passione per la cucina in un percorso professionale. Accanto a lui c’è la sous-chef Federica Corvi, che condivide l’avventura di aRoma fin dalla sua apertura.

La proposta gastronomica è “senza confini”, pensata per accompagnare diversi momenti della giornata. A pranzo, piatti caldi della tradizione preparati con semplicità e attenzione alla stagionalità. La sera, la cucina si apre a interpretazioni più creative, con piatti ricercati serviti in un ambiente curato ma informale.

Dalle 18, invece, il locale si trasforma anche in lounge bar: un luogo dove rilassarsi con un cocktail, un calice di vino o una bevanda analcolica, accompagnati da tapas, piccole creazioni pensate per essere condivise. Un’opportunità per vivere l’aperitivo in modo diverso, anche come “apericena”, in un contesto suggestivo e accogliente.

A partire da lunedì 14 aprile, aRoma lancia anche tre promozioni settimanali dedicate all’aperitivo:

Gnocco Day : ogni lunedì due spritz accompagnati da dieci gnocchi fritti con mortadella e pistacchi a 20 euro ;

: ogni lunedì due spritz accompagnati da dieci gnocchi fritti con mortadella e pistacchi a ; Messico e Nuvole : ogni mercoledì due Tommy’s Margarita, guacamole con nachos e due tacos de papas a 25 euro ;

: ogni mercoledì due Tommy’s Margarita, guacamole con nachos e due tacos de papas a ; Giovedì Tapas: ogni giovedì, tutte le tapas sono a metà prezzo (promozione valida fino a fine maggio).

aRoma Restaurant & Loungebar non è solo un ristorante, ma un punto d’incontro per chi cerca gusto, qualità e l’atmosfera unica del centro storico di Aosta.

Per informazioni

aRoma Restaurant & Lounge bar

Piazza Severino Caveri, 8

11100 – Aosta

Tel: 334 9283111

Mail: aroma.aostarestaurant@gmail.com

Visita il profile Facebook

Visita la pagina Instagram