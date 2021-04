Arriva puntuale all’appuntamento digitale, con un computer o un telefono di Multimedia Service

Da un anno a questa parte la nostra quotidianità si è modificata, portandoci a vivere in connessione quasi perenne. Una condizione che, al di là delle energie fisiche e mentali, chiede dispositivi e accessori moderni, funzionali e all’altezza della situazione. Però, se non foste in ordine, non c’è da drammatizzare. In piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, ad Aosta, vi aspetta Multimedia Service, lo shop che aderisce al franchising i-Restore e che, anche in queste settimane di “zona rossa”, è regolarmente aperto, proprio perché il mercato di questo settore è in evidenza nel periodo.

Che sia per lo smartworking, o per la didattica a distanza, la disponibilità di una vasta gamma di computer nuovi o ricondizionati (in condizioni garantite ad un prezzo allettante), sia del pianeta Windows, sia di quello Apple, permetterà di individuare il modello più confacente alle proprie esigenze. Lo stesso accade con stampanti ed altri accessori basilari per l’utilizzo online, dalle webcam ai mouse, passando per i cavetti necessari al collegamento di periferiche. Il tutto, ovviamente sempre con l’assistenza della titolare e del suo collaboratore, ligi alla filosofia di attenzione al cliente propria del negozio.

Multimedia Service, ancor prima che un punto vendita, è infatti una scelta che non termina con l’acquisto, ma si estende a tutta l’esperienza di utilizzo. Se avete perso una password, dovete configurare un software che vi appare complicato, o il nipote cui chiedete aiuto di solito ha smesso di rispondervi, il negozio aostano è a disposizione sia per risolvere queste operazioni seduta stante, sia per illustrarvi come compierle in futuro, diventando digitalmente autosufficienti e, anche su questo versante, indipendenza fa rima con libertà.

Oltre ai computer desktop, Multimedia Service è poi pronto ad aiutarvi a scegliere in un’ampia serie di iPhone e iPad ricondizionati, oltre a tablet e smartphone Android. In questo caso, è solo questione di definire il vostro budget e di chiarire l’esigenza che il vostro futuro terminale mobile deve soddisfare, per essere guidati nella scelta del migliore. Inoltre, per qualsiasi emergenza, i-ReStore ha un supporto tecnico in grado di intervenire per riparazioni hardware, come la sostituzione di un vetro rotto. Insomma, dalla scelta del modello al settaggio della posta, passando per un jack che s’incastra nel telefono, Multimedia Service c’è ed è pronto a soccorrere.

Per informazioni:

Multimedia Service

i-ReStore Aosta

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 5

Aosta

Tel. 0165 040194, anche Whatsapp

E-mail

Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Sabato dalle 9 alle 12.30.

Visita il profilo Facebook