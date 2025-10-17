Benvenuta Decathlon! Apre a Quart il primo store in Valle d’Aosta

Gli appassionati di sport della Valle d’Aosta hanno finalmente il loro negozio Decathlon di riferimento. Con l’inaugurazione oggi, venerdì 17 ottobre, del primo store regionale, situato in località Amerique a Quart, l’universo Decathlon arriva ufficialmente nel cuore di una delle regioni più sportive d’Italia.

Lo store si estende su una superficie di vendita di 1.030 metri quadrati e impiega 22 collaboratori, di cui 11 donne, contribuendo attivamente all’occupazione locale. Con una squadra giovane e appassionata e un’offerta pensata per ogni tipo di sportivo – dal principiante all’atleta esperto – Decathlon Quart punta a diventare un punto d’incontro tra sport, territorio e comunità.

“Vogliamo essere vicini agli sportivi valdostani e ai tanti turisti che scelgono la Valle d’Aosta per le attività outdoor. Questo nuovo punto vendita rappresenta per noi molto più di una semplice apertura: è un legame diretto con un territorio ricco di energia, natura e passione sportiva” – spiega Matteo Tentarelli, Store Manager.

Più di un negozio: un hub sportivo al passo coi tempi

Il nuovo punto vendita Decathlon propone un’esperienza d’acquisto moderna, accessibile e integrata con il mondo digitale. Oltre all’assortimento completo, i clienti troveranno:

Servizio di noleggio per sport invernali , con un focus speciale sullo sci;

, con un focus speciale sullo sci; Laboratorio di riparazione bici , per manutenzioni, revisioni e upgrade tecnici;

, per manutenzioni, revisioni e upgrade tecnici; Locker esterni e interni , per il ritiro degli ordini online a qualsiasi ora;

, per il ritiro degli ordini online a qualsiasi ora; Kiosk digitali , che permettono di acquistare anche prodotti non presenti in negozio, esplorando tutto il catalogo Decathlon;

, che permettono di acquistare anche prodotti non presenti in negozio, esplorando tutto il catalogo Decathlon; Casse tradizionali e self-service, per pagare in contanti o con carta in modo rapido e indipendente.

Un mix perfetto di innovazione e semplicità, pensato per chi vive lo sport ogni giorno, in ogni stagione.

Una nuova era per lo sport in Valle d’Aosta

L’apertura di Decathlon Quart rientra in un più ampio piano di espansione e innovazione della rete nazionale, che ha già coinvolto oltre 25 store italiani con format rinnovati, spazi interattivi e collaborazioni con realtà locali.

La Valle d’Aosta, con la sua vocazione per lo sport all’aria aperta e un bacino turistico internazionale, rappresenta una nuova sfida e una grande opportunità. Il nuovo negozio nasce proprio per rispondere a queste esigenze, rendendo lo sport ancora più accessibile, sostenibile e coinvolgente.

Decathlon: lo sport, per tutti.

Con oltre 145 negozi in Italia, 3 poli logistici e 2 sedi produttive, Decathlon è oggi uno dei brand multisport più apprezzati al mondo. Il suo obiettivo? Far muovere le persone, migliorando la qualità della vita attraverso lo sport, con un’offerta che spazia dalle grandi marche a prodotti ideati e testati internamente da team di esperti.

Ora, anche la Valle d’Aosta può contare su un punto vendita tutto suo.

Scopri di più su https://it.decathlon.press/it_IT

Il punto vendita sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.