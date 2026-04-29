Bollicine dal mondo: una degustazione alla cieca per scoprire gli spumanti

Un viaggio tra territori, vitigni e stili diversi per conoscere più da vicino il mondo delle bollicine. È questo lo spirito dell’evento organizzato da AIS Valle d’Aosta in programma martedì 6 maggio alle 20.20 presso la Cave des Onze Communes, che chiude il ciclo primaverile di degustazioni prima della pausa estiva.

La serata sarà dedicata agli spumanti di alto livello provenienti da diversi Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Germania e Austria, tutti i più importanti terroirs produttori di spumante. Protagoniste saranno nove etichette, servite rigorosamente alla cieca, in un percorso che unisce degustazione e gioco, invitando i partecipanti a mettere alla prova i propri sensi e le proprie conoscenze.

A guidare l’incontro sarà Luca Giordana, relatore AIS e tra i più attenti conoscitori italiani del mondo degli spumanti, che accompagnerà il pubblico in un approfondimento sui territori di provenienza delle uve e sulle caratteristiche che rendono ogni bollicina unica. Durante la serata verranno esplorate anche le differenze tra metodo classico e altre tipologie di spumante, con un focus sulle proprietà organolettiche e sulle sensazioni che emergono nel calice.

L’obiettivo è offrire strumenti per leggere e comprendere meglio ciò che si assaggia, imparando a riconoscere le sfumature che distinguono uno spumante dall’altro. Un’esperienza accessibile anche a chi non è esperto, ma desidera avvicinarsi a un mondo complesso e affascinante, che oggi rappresenta una delle espressioni più diffuse e apprezzate del vino.

L’iniziativa è aperta a tutti, con condizioni agevolate per i soci AIS Valle d’Aosta. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito dell’associazione.