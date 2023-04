Caffè Bellini: il meglio dei sapori della Sicilia dalla colazione all’aperitivo

Basta chiudere gli occhi, gustare un buon caffè o un cocktail alternativo, sgranocchiare qualche golosità dolce o qualche mignon salato e con Caffè Bellini sarà proprio come essere catapultati in Sicilia! E tra panorami mozzafiato e prelibatezze da leccarsi i baffi, la nuova gestione del locale nella centrale Via Sant’Anselmo è pronto ad accogliere la propria clientela con nuove e interessanti chicche tutte da assaporare.

L’attività è stata inaugurata appena lo scorso sabato 18 marzo per iniziativa di Samuele D’Asta, che dopo una passata estate di lavoro alle dipendenze degli ex titolari ha scelto di mettersi in proprio affiancato dall’amico Giorgio Basilio. Il passaggio di testimone dal Fornetto siciliano di Via Innocenzo Papa non ha tuttavia fatto mancare l’eccellenza dei suoi prodotti, che restano un punto di forza dalla colazione all’aperitivo passando per la pausa pranzo e la merenda.

Quando il sonno appiccica ancora gli occhi, non vi è niente di meglio di un caffè o un cappuccino preparati dallo staff del Caffè Bellini per iniziare la giornata con il piede giusto; se poi alla bontà della bevanda si abbinano cornetti, trecce, ciambelle e bomboloni ripieni, sicuramente nemmeno le successive ore di studio o lavoro saranno più un problema!

E come non fare una capatina nel locale anche per un pranzo al volo 100% siciliano? Se già la scelta tra parmigiana di melanzane, lasagne e caponata pare essere una specie di dubbio amletico, figurarsi decidere tra le numerose proposte di arancini di riso al ragù, al pistacchio, agli spinaci o con besciamella, prosciutto e piselli o delle cartocciate con melanzane, wurstel, salame piccante o prosciutto e mozzarella!

Ma non può nemmeno mancare un dolcetto, il tipico cannolo con la sua cialda croccante e friabile riempita al momento con cremosa ricotta siciliana di pecora.

A giornata finita, a vincere la stanchezza della propria quotidianità sono le delizie salate dell’aperitivo curato dal barman di Giorgio Basilio, capace di selezionare accuratamente gin, liquori, vermouth e vini per un’esperienza siciliana tutta da bere. Qualità fa rima con convenienza da Caffè Bellini, che propone ai propri clienti un piatto apericena compreso di arancino e pezzi di rosticceria mignon al modico prezzo di un arancino; vantaggioso anche il menù dedicato agli studenti, che a soli 5 euro possono consumare una bibita e un pezzo di rosticceria e a soli 8 euro invece una bibita e un piatto.

Per informazioni:

Caffè Bellini

Via Sant’Anselmo 35, Aosta

Aperto tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00

Sabato e domenica aperto dalle 8,30

Chiuso al giovedì

Telefono: 3271368506

Instagram: @caffébellini23