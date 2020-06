Case vacanze Valle D’Aosta: le migliori zone della Regione

La Valle d’Aosta è una regione unica, perfetta per trascorrere una vacanza circondati dalla natura più incontaminata e dalla tranquillità. Non a caso, sono sempre di più gli italiani che scelgono di acquistare una seconda casa da queste parti e quello attuale è il periodo migliore per farlo. Negli ultimi mesi infatti i prezzi degli immobili si sono abbassati di parecchio e si trovano delle vere e proprie occasioni, che con ogni probabilità l’anno prossimo saranno impossibili anche solo da immaginare.

Se dunque stavate pensando di acquistare una casa in Valle d’Aosta per trascorrere le vostre vacanze estive ed invernali in questa bellissima regione, quello attuale è sicuramente il momento perfetto per investire nel mercato immobiliare. Vale però la pena capire quali siano le zone migliori per una seconda casa in Valle d’Aosta e oggi vi daremo alcune dritte proprio su questo aspetto.

Valle d’Aosta: le migliori località di villeggiatura

Per quanto riguarda il mercato delle case in vendita Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige sono le regioni migliori dal punto di vista delle offerte di immobili di villeggiatura in montagna. La prima però rimane quella più consigliata per chi desidera pace e tranquillità, oltre che natura incontaminata. Vediamo però adesso quali sono le zone migliori della Valle d’Aosta: le più consigliate per acquistare una casa per le vacanze.

Valpelline: la magia della natura e della tranquillità

Se volete stare il più possibile alla larga dalle località troppo turistiche, vi consigliamo di cercare casa in Valpelline: una valle poco conosciuta ma davvero straordinaria, ricca di un fascino che la fa apparire quasi sospesa nel tempo. Si trova nella parte settentrionale della Valle d’Aosta, vicino al confine con la Svizzera e può dunque essere una posizione privilegiata per una casa vacanze. Una delle più belle località della Valpelline è Ollomont, un comune che conta meno di 200 abitanti dove si trovano diverse case di villeggiatura.

Courmayeur: la località turistica più famosa

All’esatto opposto della Valpelline e di una località tranquilla e quasi mistica come Ollomont troviamo Courmayeur, ideale per coloro che sono in cerca di un luogo turistico e frequentato, ricco di servizi di qualità. Acquistare casa in questa località può rivelarsi un’opportunità per chi ha intenzione di mettere l’immobile a reddito, perché la richiesta di una sistemazione a Courmayeur è sempre elevata, sia nella stagione invernale che in quella estiva. D’altronde parliamo di un centro famosissimo e rinomato: uno dei più noti della Valle d’Aosta.

La Thuile: sport e attività all’aria aperta

Ideale per gli amanti dello sport e delle attività all’aria aperta, La Thuile è una località che si trova nell’estremità occidentale della Valle d’Aosta ed è situata proprio ai piedi del Monte Bianco. È dunque perfetta per gli amanti delle escursioni e del trekking ma non solo, perché nel periodo invernale in questa località si possono trovare impianti sciistici all’avanguardia e piste davvero spettacolari. Anche questo è un comune interessante per coloro che intendono acquistare casa e metterla a reddito, perché si tratta di una località turistica piuttosto gettonata, seppur più tranquilla rispetto a Courmayeur.