Far trovare sotto l’albero un assaggio di genuinità #madeinvda? Oggi è possibile grazie ai cesti natalizi di Au Potager de grand mère, la società agricola fondata e gestita da Alessio e Mattia Nicoletta.

Per il Natale, Au potager realizza cesti natalizi personalizzabili, nel formato e nel contenuto, con i prodotti trasformati in vasetto per far scoprire ad amici e parenti i sapori autentici della Valle d’Aosta.

La scelta dei prodotti è ampia e diversificata: si va dalla salsa di pomodoro, alle confetture, dai sughi alle verdure agli ortaggi sott’olio, da una ricca selezione di vellutate solo da scaldare agli antipasti prelibati e immancabili sulle tavole natalizie come la giardiniera e la peperonata.

Il tutto viene confezionato dallo staff di Au potager de grand-mère in cestini già pronti (si parte dai 15 euro) per chi è alla ricerca di una soluzione più pratica e veloce, oppure in cesti realizzati su ordinazione con i prodotti scelti dal cliente e che possono includere bottiglie di vino valdostano, miele e altri prodotti valdostani.

A parte o inserito nel cesto natalizio è possibile acquistare anche il panettone artigianale realizzato in collaboratore con il pasticciere Mauro Morandin di Saint-Vincent. Due le versioni proposte per il tradizionale dolce natalizio, tutte realizzate con le uova delle galline allevate a Fénis: il panettone tradizionale Milano e quello farcito con le famose fragole coltivate nell’azienda agricola.

Prenotare o far confezionare un cesto di Natale o ordinare un panettone è semplice: è sufficiente chiamare il 339/1797608 oppure passare al banco Au Potager presente tutti i martedì, i giovedì e i sabato mattina dalle 7 alle 13 presso il Mercato Coperto di Campagna Amica in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Aosta. In alternativa è possibile recarsi direttamente presso il punto vendita in azienda, in Fraz. Les Crêtes a Fénis, aperto tutti i pomeriggi e nella giornata di sabato.

Ma la grande novità di quest’anno è la possibilità anche di acquistare comodamente da casa sullo shop online di Au Potager de grand-mère i cestini già pronti, i panettoni e i vasetti con i prodotti trasformati. E’ sufficiente registrarsi, scegliere gli articoli, pagare con Paypall o con qualunque carta di credito, di debito o prepagata indicando il punto di ritiro della merce.

Per informazioni

Au Potager de grand-mère

Frazione Les Crêtes 11 Fénis

http://www.aupotagerdegrandmere.com/

Alessio tel. 333.4614185

Mattia tel. 339.1797608