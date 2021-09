Con il Marché au Fort il weekend del 9 e 10 ottobre è ancora più gustoso

Bard - Nuova iniziativa della Chambre a sostegno delle produzioni locali. Pernottando almeno una notte in uno degli hotel aderenti all’iniziativa "Weekend gustoso" si riceverà una bottiglia di vino DOC Valle d’Aosta. Se si cena in un ristorante valdostano, con una spesa minima di 25 euro, si avrà diritto ad un esclusivo oggetto di artigianato locale.

La visita del Marché au Fort, l’evento che promuove e valorizza le produzioni agricole del territorio valdostano, può regalare quest’anno tante piacevoli sorprese.

La Chambre Valdôtaine raddoppia, infatti, le iniziative a sostegno delle produzioni locali. Ad affiancare l’ormai consolidata tessera a punti “Sapori valdostani offerti dalla Chambre”, che regala un buono prodotto del valore di 15 euro ogni 50 euro di spesa effettuata al Marché, arriva il Weekend gustoso.

Pernottando almeno una notte (venerdì 8 e/o sabato 9 ottobre) in uno degli hotel aderenti all’iniziativa si riceverà un Welcome gift con una bottiglia di ottimo vino DOC Valle d’Aosta. (Per ricevere l’omaggio è necessario prenotare direttamente sul sito ufficiale di prenotazione della Valle d’Aosta). Inoltre se venerdì 8 e/o sabato 9 ottobre si cena in un ristorante valdostano, con una spesa minima di 25 euro, presentando la ricevuta/scontrino si potrà ritirare, presso uno dei punti informativi del Marché au Fort, un esclusivo oggetto di artigianato locale.

“Per la Chambre il Marché au Fort è un appuntamento importantissimo. – evidenzia il neo presidente Roberto Sapia – Quest’anno ancora di più, viste le difficoltà attraversate dalle aziende, che attendevano con ansia questo evento. Grazie al Marché riusciamo a far sintesi fra le varie attività di cui ci occupiamo: artigianato, cultura ed enogastronomia”.

Il Marché au Fort si svolgerà sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021, dalle ore 9 alle 18.30, nel Borgo medievale di Bard. L’evento è promosso da Assessorato all’Agricoltura Regione autonoma Valle d’Aosta, Comune di Bard, Chambre Valdôtaine e Forte di Bard.

La più grande mostra-mercato dedicata all’enogastronomia e alla vendita di prodotti tipici della Valle d’Aosta consentirà ai visitatori di poter conoscere e assaporare i fiori all’occhiello della tavola valdostana. I produttori, suddivisi in tre aree mercatali lungo il borgo, presenteranno l’eccellenza della filiera agroalimentare di qualità della più piccola regione d’Italia: formaggi, salumi, mieli, prodotti da forno, marmellate, produzioni ortofrutticole, erbe officinali, birre e vini valdostani.

L’accesso all’evento è gratuito. Un servizio navetta gratuito collega dalle ore 8.30 alle 20, i parcheggi periferici dislocati lungo la statale 26 della Valle d’Aosta, con l’area della manifestazione. Un punto ristoro presso il piazzale del municipio proporrà piatti da asporto a base di prodotti valdostani.

Per maggiori informazioni

Sportello SPIN2 – Enterprise Europe Network

Servizio associato fra Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte

Tel. 0165 573089/91/92/94

Email – sportellovda@pie.camcom.it