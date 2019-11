Cosa fare in autunno in Valle d’Aosta? Scoprilo grazie alla nuova app “Valle d’Aosta Events”

Aosta - La nuova App sviluppata e gestita dall’Office régional du tourisme e dalla società Laser group Srl di Aosta, in collaborazione con l’Assessorato, sta già diventando lo strumento di riferimento per residenti e turisti che vogliono conoscere la programmazione degli eventi in Valle d’Aosta e reperire tutte le informazioni del caso.

“Sì, la neve e la montagna, ma in Valle d’Aosta non c’è mai nulla da fare, soprattutto nelle mezze stagioni”: quante volte abbiamo sentito qualcuno, spesso un residente, pronunciare queste parole? In realtà la nostra regione offre un’ampia varietà di eventi e manifestazioni, anche in autunno e in primavera, sui quali spesso cittadini e turisti non sono sufficientemente informati.

Ora però c’è “Valle d’Aosta Events”, la nuova App sviluppata e gestita dall’Office régional du tourisme e dalla società Laser group Srl di Aosta, in collaborazione con l’Assessorato, che sta già diventando lo strumento di riferimento per residenti e turisti che vogliono conoscere la programmazione degli eventi in Valle d’Aosta e reperire tutte le informazioni del caso.

Gratuita e disponibile sugli store di Apple e Google in tre lingue (italiano, francese e inglese), l’applicazione ci accoglie sempre con una notizia in evidenza – in questo momento l’apertura della stagione sciistica a Breuil-Cervinia, con impianti aperti dal 26 ottobre al 3 maggio 2020 – ed è articolata in quattro sezioni.

La prima riguarda gli “Eventi top”: sono gli eventi di punta, quelli che “valgono il viaggio” o “il prezzo del biglietto”. Ad esempio, tra questi, spicca oggi il Marché Vert Noël, il mercatino natalizio che dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2010 trasformerà l’area archeologica del Teatro Romano in un suggestivo villaggio alpino; oppure Vins Extrêmes, il salone internazionale dei vini da agricoltura eroica in programma nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre 2019, a piedi del Forte di Bard.

La seconda sezione è dedicata agli “Eventi del mese”, e cioè le attività principali che si svolgono nei prossimi 30 giorni in Valle d’Aosta. Da segnalare, in questo periodo, tra i tanti, il Gran Premio Goriziana di Biliardo a Saint-Vincent, il 16 novembre 2019, ma anche il Black Hole Friday, giornata all’Osservatorio Astronomico regionale, a Saint-Barthélemy, dedicata ai buchi neri.

La terza sezione, invece, raggruppa tutti gli “Eventi intorno a te nella settimana”: sono tutti, ma proprio tutti, gli eventi che si svolgono in una determinata località e nel suo immediato intorno, nel raggio di 10 chilometri, suddivisi per categorie, dagli spettacoli all’artigianato, fiere e mercatino, passando per gli eventi enogastronomici, culturali, religiosi, e sportivi, fino a quelli della tradizione locale.

C’è poi una quarta, ricchissima sezione, interamente dedicata ai bambini, con attività interattive e laboratoriali sia, spettacoli e animazioni.

Ma non è tutto, perché l’app “Valle d’Aosta Events” dispone anche di altre interessanti funzioni come le notifiche push, utili a ricordare l’appuntamento di un evento, a veicolare informazioni di servizio, quali cambiamenti di location o di orari ad esempio. Con i prossimi aggiornamenti, poi, sarà possibile prenotare o acquistare biglietti per gli eventi che dispongono di un sistema online dedicato a queste operazioni e consultare il programma di tutte le visite culturali e delle escursioni accompagnate disponibili in un dato periodo.

Scarica l’app per IOS | Scarica l’app per Android