Da Nonna Ica la tua mascherina su misura, fatta a mano e colorata

Il laboratorio della merceria Nonna Ica, aperto il 7 dicembre nel negozio di Saint Vincent, nato per essere uno spazio di condivisione di competenze e per ospitare corsi di manualità varia, nell’emergenza Covid 19 si è trasformato ed attrezzato alla produzione di mascherine. Si tratta di dispositivi di protezione individuale ad uso esclusivo della comunità. Non sono presidi medici certificati e vanno indossate avendo cura di coprire naso e bocca limitando così la diffusione del virus. Sono riutilizzabili in quanto lavabili dopo ogni uso. Nascono dalla voglia di non arrendersi e di rendersi utili. A marzo, quando il negozio si preparava a festeggiare il primo anno sotto la nuova insegna (Nonna Ica nasce dall’esperienza trentennale dello storico Jeux de Dames, nella stessa sede e dalla stessa famiglia), l’emergenza sanitaria costringe alla chiusura generale. Nonna Ica incarta le vetrine, avvicina le serrande ma non si ferma. Letizia, non ha ancora 20 anni ma ha le idee chiare e tanto entusiasmo e, per sconfiggere la paura con il colore, trasforma i tessuti più allegri in mascherine così carine che riesce a venderle sui social ed offre il ricavato alla Croce Rossa. Poi ne regala al centro trasfusionale di Aosta. Le cose belle parlano da sole: il Lions Club Cervino offre il tessuto per le mascherine degli anziani del comune e di altri paesi limitrofi. Le mani, pur già abili, di Letizia non bastano più. Vengono reclutate sempre più volontarie. Le “sarte per amore” diventano 34 e confezionano 6000 mascherine da distribuire gratuitamente: anche la solidarietà è contagiosa!

Le sarte lavorano da casa e il laboratorio diventa centro organizzativo e di distribuzione. Intanto continua la produzione di quelle variopinte, in cotone ma anche con l’utilizzo di tessuti sempre più nuovi (prossimamente il neoprene e la lycra), modelli anatomici, con e senza filtro TNT 50 gr., lavabili e sterilizzabili.

E siccome quanto più si è costretti tra le mura domestiche tanto più ci si affaccia sul mondo con i social, le mascherine di Letizia sono richiestissime e c’è chi le ha acquistate anche in Liguria, a Roma, in Sicilia.E’ perciò in preparazione un sito di e-commerce sul quale a breve potranno essere acquistate da chiunque.

Ma le novità non finiscono qua. Nonna Ica è al lavoro con Artio Serv per la realizzazione di una mascherina super leggera e confortevole realizzata con tessuto certificato Oeko-Tek con trattamento Acquazero. Si tratta di un trattamento idrorepellente ecologico privo di fluoro di ultimissima generazione. Questa tecnologia sicura per la salute (PFOA free), basata su specifici polimeri iper-ramificati, offre ai tessuti ottime caratteristiche di idrorepellenza, pur non andando ad impattare sulla traspirabilità, fondamentale per il caldo in arrivo.

Le mascherine saranno lavabili a 40°, sterilizzabili con lieve immersione in candeggina e riattivabili nella funzione anti-goccia con ferro da stiro a vapore per 5 secondi.

Il trattamento è brevettato con utilizzo Acquazero by Sitip.

Un po’ di colore, una mascherina su misura, fatta a mano, in materiale di prima scelta non salverà il mondo ma farà più allegri i nostri giorni di ritrovata libertà in attesa che tutto, compreso il NonnaIcaLab fatto di persone e calore, torni com’era.

Per informazioni

Facebook: Jeux de Dames di Nonna Ica

www.nonnaica.it

0166/537205

Whatsapp 350/0212042