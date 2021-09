Da Officina Danza dal 20 al 30 settembre prove gratuite dei corsi

Cerchi un corso di danza per tua figlia o tuo figlio? Ami la danza e vorresti continuare a praticarla anche se non sei più una ragazzina? Approfitta della settimana di lezioni gratuite di Officina Danza.

Dal 20 settembre puoi provare tutte le discipline della scuola: danza classica, danza moderna, danza contemporanea, giocodanza, sbarra a terra, floorwork, hip hop, house dance, locking, freestyle e ancora laboratorio coreografico e allenamento funzionale

Dieci insegnanti di cui quattro provenienti dal Piemonte sono pronti ad accompagnare i più piccoli alla scoperta della danza, in tutte le sue forme, e ad affiancare i più grandi nel coltivare una passione che con la giusta determinazione può essere anche trasformata in una professione.

Tutti i corsi debutteranno il 1° ottobre. Nel frattempo per i numerosi iscritti di Officina Danza proseguono i workshop curati da esperti esterni. L’ultimo in ordine di tempo sarà il 18 settembre, quando la scuola ospiterà Roberto Orlacchio, vincitore nel 2009 del concorso internazionale Città di Rieti.

Per provare gratuitamente i corsi di Officina Danza è necessaria la prenotazione. Per accedere alla scuola i minori dai 12 anni di età devono possedere il Green Pass in ottemperanza con la normativa vigente. La scuola tutela al massimo i propri allievi rispettando tutte le norme di sicurezza in materia Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni:

Località Autoporto 14/T

11020 Pollein (Ao)

333 1320 289

328 2256 236

Instagram

Facebook

Mail : officinadanza@virgilio.it

www.officinadanzaosta.eu