Ditta Allegri, l’ideale per serramenti e infissi di qualità, con la convenienza dell’ecobonus 50%

Aosta - Prima dell’arrivo della “stagione fredda”, il momento è favorevole per i lavori di manutenzione sulle proprie abitazioni. La Ditta Allegri – attiva dal 2011 in Valle –, offre un’opportunità in più: l’ecobonus su finestre, serramenti e infissi, che consente uno sconto direttamente in fattura del 50%.

Prima dell’arrivo della “stagione fredda”, in un momento ancora favorevole per alcuni lavori di manutenzione sulle proprie abitazioni, la Ditta Allegri – attiva sin dal 2011 in Valle d’Aosta, e che il 3 novembre taglierà l’importante traguardo dei suoi primi dieci anni nel reparto serramenti –, offre una opportunità in più: l’ecobonus su finestre, serramenti e infissi, che consente uno sconto direttamente in fattura del 50%.

Un servizio “chiavi in mano” che l’Azienda di via Adamello, ad Aosta – che, peraltro, effettua anche la posatura certificata con “Posaclima” – cura per i propri clienti dal contatto all’installazione, passando per il sopralluogo per suggerire le soluzioni migliori sia sul piano tecnico, sia su quello energetico.

Ogni prodotto proposto dalla Ditta Allegri nasce all’insegna della massima personalizzazione, non solo per quello che riguarda i materiali – come legno, alluminio, PVC e misti –, sia per le misure. Un’attenzione da sempre rivolta al cliente, cui oggi si affianca la riduzione offerta dall’ecobonus varato a livello governativo.

La Ditta Allegri nasce dall’esperienza ultratrentennale del suo titolare in Valle d’Aosta e Piemonte e, oltre a finestre serramenti e infissi, può fornire e posare isolamenti termici, parapetti, pareti divisorie, porte interne, porte blindate e molto altro ancora. Una scelta ideale per tutti privati – sia per gli artigiani e le aziende che si trovano ad intervenire su alloggi o stabili, sia quando si deve invece costruire un’abitazione partendo da zero – grazie anche all’ampia gamma di soluzioni, che contemplano anche articoli legati ai protocolli di contenimento Covid, come pareti divisorie e affini.

In fatto di vetreria, il valore aggiunto dell’azienda aostana è la possibilità di disporre dell’unico impianto di produzione di vetrocamera in tutta la regione che permette di realizzare articoli di qualunque tipologia e spessore: con gas, basso emissivi, a controllo solare, temperati, stratificati, blindati e molto altro. Soluzioni per ambiti non necessariamente “classici” come scale, box doccia e vari complementi d’arredo.

Un’attenzione sempre alta a tutte le innovazioni assicurata anche in fatto di design, mantenendo però ferme le elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico, anche per balconi in vetro e svariate altre applicazioni per l’abitare.

A tutto questo si aggiunge la massima cura anche nella scelta delle finiture, grazie al filo diretto con le aziende leader nel settore, e i brand più autorevoli, affidabili e di qualità sul mercato.

Una serie di accortezze che, unite alla possibilità di sopralluoghi – sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli Covid – e ai preventivi gratuiti, fanno della Ditta Allegri un interlocutore naturale in fatto di casa. La tua casa.

Per informazioni

Ditta Allegri

Vetreria e serramenti

Via Adamello, 14

11100 Aosta (AO)

Tel. 349 0815330

Aperto dal lunedì al venerdì, 8-12 e 14-18, e il sabato, 8-12.

E-mail

Sito web