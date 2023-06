Dress Me apre uno store ad Aosta con marchi iconici e sneakers per tutti i gusti

Gli amanti di marchi iconici come Moschino e Gaëlle Paris non possono non conoscere Dress Me, il negozio di abbigliamento in centro a Saint-Vincent che offre ai clienti vestiti, scarpe e accessori firmati, perfetti per ogni occasione. La buona notizia è che d’ora in avanti sarà ancora più semplice trovare gli outfit desiderati, grazie a un freschissimo secondo punto vendita che Dress Me ha aperto, da pochi giorni, in centro ad Aosta.

Situato in Via Challand 6, il nuovo store propone alla clientela un’ampia offerta di capi e accessori per tutti i gusti, perfetti per creare outfit all’ultima moda, per donne e uomini di ogni età e taglia. Una ventata di aria fresca per il capoluogo è quello che Dress Me vuole portare ad Aosta con i suoi iconici brand e la scelta che propone è davvero ampia. Nello store c’è spazio per le novità assolute, ma anche per le firme più affermate, come ad esempio il noto marchio Gaëlle Paris ispirato alla moda parigina – presente sia nella collezione donna compresa di pelletteria, sia in quella uomo – e il brand Hinnominate della celebre showgirl Belen Rodriguez.

Ma non solo, tra i tanti marchi acquistabili nello store aostano ci sono anche le tre linee Moschino (Love, Swim e Underwear) e un vasto assortimento di abbigliamento in stile streetwear delle marche Pablic e Comme des Fuck Down, nonché scarpe e vestiti del mondo Jordan, Nike e Supreme. Dress Me è infatti il regno delle sneakers, grazie all’ampio ventaglio di Nike in serie limitata presenti (off white, supreme New York e altre collaborazioni); veri e propri oggetti di culto. Oltre all’abbigliamento firmato, da Dress Me è possibile trovare anche diversi accessori come zaini, borse e pelletteria varia e capi alla portata di tutte le tasche, rigorosamente Made in Italy, che richiamano le ultime novità in voga.

Contatti

Dress Me

Via Challand 6, Aosta

Telefono: 327 9304721

Orario: dal lunedì pomeriggio al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Pagina Instagram: @store_dress_me_