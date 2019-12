E’ uscito il nuovo singolo di Stefano Capano “Se Non Ti Avessi”

Aosta - Un anno ricco di impegni per Stefano Capano, nel cast di “Cantando Ballando” in onda tutti i giorni alle 21 sul canale 83 del digitale terrestre e sul 913 di Sky, ideatore di “Summer Time TV” il talent tutto valdostano e presente anche nella trasmissione “Liscio non ti lascio”

Il Natale è quel momento dell’anno in cui ci si stringe in un caldo abbraccio con la propria famiglia ed i propri amici. Una festa dedicata agli affetti ed alla condivisione prima che ai regali, l’ambiente perfetto per riflettere sui propri sentimenti e magari dedicare una piacevole canzone al proprio amato/a. Questo il contesto in cui Stefano Capano pubblica il suo nuovo singolo “Se Non Ti Avessi”, canzone dedicata a tutti gli innamorati del mondo disponibile sul suo canale YouTube da venerdì 13 dicembre.

È risaputo che la musica accompagna e allieta la vita quotidiana di ogni persona. A chi non è mai capitato, ascoltando o sentendo le battute di alcune canzoni, di ricordare momenti felici e riviverli almeno per un istante? Perché la musica, come anche la danza, prima di essere uno svago è una fonte di emozioni: l’una senza l’altra difficilmente esistono.

Per questo motivo il “Canale Italia 83” mette al centro del proprio palinsesto la musica da ballo, tradizionale e nuova, portandola nelle case di tutti gli italiani e proponendo trasmissioni che diano ampio spazio alle canzoni del Bel Paese.

L’appuntamento immancabile della rete è quello con “Cantando Ballando” in onda tutti i giorni alle 21 sul canale 83 del digitale terrestre e sul 913 di Sky, in cui la Valle d’Aosta è rappresentata da un giovane ragazzo di Châtillon, Stefano Capano, che si esibirà come parte integrante del cast della trasmissione insieme alla sua orchestra, gli iSummer, per farci cantare, ballare e soprattutto emozionare. In questa cornice, il simpatico Stefano sarà anche presentatore e conduttore ad honorem di alcune puntate, la prima in onda giovedì 20 Febbraio 2020.

Altro rendez-vous imperdibile per l’anno prossimo è quello con “Summer Time TV” il talent tutto valdostano giunto alla sua quarta edizione. Ideato e realizzato sempre da Stefano Capano, in collaborazione con Luca Procopio, andrà in onda tutte le domeniche dalle 13.30 sul canale 178 STUDIO LIVE e vedrà giovani talenti provenienti da tutta italia sfidarsi per l’ambita vittoria finale. A giudicarli un’attenta e preparata giuria con lo scopo di decretare il miglior musicista, ballerino o performer.

Mentre per gli appassionati del genere Stefano sarà presente con la sua passione ed allegria anche in “Liscio non ti lascio” trasmissione in onda una volta alla settimana per un’ora sul canale 218 GRP TV PIEMONTE.

Insomma un bel modo di iniziare l’anno nuovo all’insegna della musica e del divertimento, il tutto marchiato immancabilmente dal nome della Valle d’Aosta.

Per chi fosse interessato a conoscerlo meglio e rimanere aggiornato sulle sue produzioni, Stefano ha un profilo Facebook, uno Instagram ed un canale YouTube.