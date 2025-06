Famiglie e comunità in evoluzione: il 14 giugno ad Aosta la Conferenza regionale della Famiglia

Uno spazio di confronto, riflessione e dialogo sul ruolo centrale della famiglia nella società contemporanea. È questo l’obiettivo della Conferenza regionale della Famiglia, in programma sabato 14 giugno 2025, dalle ore 8.30 alle 12.30, presso la sede di PLUS in viale Garibaldi 7 ad Aosta.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale alla Sanità, salute e politiche sociali torna dopo sette anni di assenza come momento istituzionale previsto dalla legge regionale 44/1998. L’edizione 2025 si inserisce all’interno del “Mese delle Famiglie” e intende valorizzare il ruolo delle famiglie come cuore pulsante delle comunità locali, attori fondamentali di coesione sociale, trasmissione di valori e sostegno affettivo.

Il programma dell’evento – dal titolo “Famiglie e comunità in evoluzione: politiche e prospettive tra nazionale e locale” – prevede una serie di interventi e testimonianze istituzionali. Dopo i saluti iniziali dell’assessore Carlo Marzi, aprirà i lavori Giada Marcolungo dell’Istituto di Ricerca Sociale (IRS) di Milano, con un inquadramento sui principali scenari nazionali. A seguire, si alterneranno le esperienze di tre regioni italiane: Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con i contributi di esperte che operano nel campo delle politiche familiari e del supporto alla genitorialità.

A concludere la mattinata, una tavola rotonda con tutti i relatori per approfondire temi, prospettive e buone pratiche, moderata dalla stessa Marcolungo. Il confronto intende offrire spunti per rafforzare le politiche a favore delle famiglie anche nel contesto valdostano, a partire dai bisogni emergenti e dalle sfide che le famiglie affrontano oggi.

La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione tramite il link ufficiale: Conferenza della Famiglia – 14 giugno ore 8.30 presso PLUS, Aosta.

Un’occasione preziosa per condividere idee, esperienze e progettualità che pongono la famiglia al centro di politiche pubbliche capaci di generare benessere duraturo e inclusivo.