Grandi eventi sportivi, turismo ed il caso TORX Experience al centro del nuovo appuntamento con The First Thursday

Parlare e approfondire, attraverso dati, riflessioni, momenti di cultura ed esperienze dirette, l’apporto che i grandi eventi sportivi possono dare al territorio valdostano, con una visione ampia che parte dall’esperienza delle gare di trail running del TORX, protagoniste ogni anno in Valle d’Aosta e dal forte richiamo internazionale.

Promosso da BCC Valdostana, torna – dopo il successo delle scorse edizioni – il format di approfondimento su temi di attualità The First Thursday. La seconda special Edition del 2024 – in programma il 5 dicembre alle 18.30 nella sala conferenze della BCCV in via Garibaldi, ad Aosta – sarà dedicata al focus “Grandi eventi sportivi, territori, turismo e sviluppo: il caso TORX Experience”.

In questa occasione saranno presentati i primi risultati della ricerca di mercato, frutto della convenzione triennale tra VdA Trailers e l’Università della Valle d’Aosta. Un progetto di dai diversi obiettivi: dalla mappatura, in termini quantitativi e qualitativi, dei fruitori degli eventi organizzati da VdA Trailers – come il GTC® Gran Trail Courmayeur ed il TORX® –, passando per le ricadute economiche sul territorio regionale.

Dopo i saluti istituzionali del direttore generale della BCCV Fabio Bolzoni l’incontro, moderato dal giornalista Moreno Vignolini, vedrà gli interventi iniziali della presidente di VdA Trailers Alessandra Nicoletti, della professoressa associata di Geografia economico-politica Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’UniVdA Anna Maria Pioletti e della dottoressa Sylvie Truc, neolaureata, che si è occupata della ricerca di mercato sulla quale ha incentrato la propria tesi di laurea.

Questo primo momento approfondirà il lavoro svolto nella convenzione triennale, per poi dare voce e spazio ad una tavola rotonda che vuole essere un momento di riflessione dinamica a più voci e alla quale prenderanno parte il direttore generale dell’Office régional du tourisme Davide Jaccod, il consigliere regionale – qui in veste di componente della Pro Loco di Saint-Rhémy-en-Bosses – Corrado Jordan, il CEO del Gruppo Alpissima Stefano Cavaliere ed il gestore del Rifugio Sella Jean Mapelli.

Nel corso dell’incontro saranno tanti i temi e le iniziative al centro dell’attenzione. Tra queste, anche il format ExtraTOR lanciato quest’anno da VdA Trailers, un viaggio parallelo che ha accompagnato le gare TORX 2024 per raccontare il dietro le quinte dell’evento, puntando l’obiettivo sul lavoro delle comunità, dei tanti volontari, degli accompagnatori dei runners e, soprattutto per offrire a tutti – grazie alle iniziative realizzate da Comuni e associazioni – momenti nuovi di condivisione e scoperta del territorio.

La serata si chiuderà alle 20 con un Free Aperitif. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Un format di successo

Il format The First Thursday ha guadagnato il secondo posto nell’ambito del contest “Da Gruppo… a Squadra!” nella sezione “Iniziative legate allo sviluppo dei territori di appartenenza” che il Gruppo Cassa Centrale Banca ha rivolto alle BCC e alle società della rete nazionale nell’ambito delle celebrazioni dei 50 anni di Cassa Centrale Banca e dei cinque anni del Gruppo. Il contest nazionale è nato dalla volontà di mettere a fattor comune e condividere le esperienze delle diverse realtà territoriali e l’attivazione di un meccanismo virtuoso di miglioramento continuo.

Il 28 settembre scorso, 3.000 collaboratrici e collaboratori delle BCC di tutta Italia hanno preso parte all’evento “Prima di tutto persone”, in programma alla T-Arena di Trento. Anche la BCC Valdostana ha partecipato al contest portando, tra le diverse progettualità sviluppate e sostenute in Valle d’Aosta, proprio il format The First Thursday. Il secondo posto del contest è stato ritirato a Trento dal direttore generale di BCC Valdostana Fabio Bolzoni e dal vicedirettore Fabio Morra.