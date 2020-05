Grange Antonella Sicurezza & Ambiente a fianco delle aziende nella ripartenza

Aosta - Il Team di Professionisti esperti e qualificati, in questo momento particolare legato allo stato di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, è impegnato sul campo fianco a fianco delle aziende clienti per il coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'assunzione di incarico di R.S.P.P. esterno nell’adeguamento dei luoghi di lavoro in termini di salute, sicurezza e prevenzione.

Grange Antonella Sicurezza & Ambiente è un’Azienda specializzata nel campo dei Servizi di Consulenza aziendale, per direzione e organizzazione d’impresa, con sedi in Valle d’Aosta e in Liguria che vanta una maturata esperienza in affiancamento e di supporto ad imprenditori, albergatori, commercianti ed enti, in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, di Igiene degli alimenti, di Privacy e Protezione dei dati personali, di Sistemi di Gestione Qualità-Ambiente e Sicurezza.

Il Team di Professionisti esperti e qualificati, in questo momento particolare legato allo stato di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, è impegnato sul campo fianco a fianco delle aziende clienti per il coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione e l’assunzione di incarico di R.S.P.P. esterno (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) nell’adeguamento dei luoghi di lavoro in termini di salute, sicurezza e prevenzione adottando un’efficace informazione e formazione e rispettando la protezione dei dati personali.

Con la previsione della riapertura delle attività decretata dal DPCM 26 aprile 2020 è stata ampliata la tipologia di aziende che hanno potuto riprendere le attività e altre ripartiranno dal 18 maggio si è così avviata la c.d. “fase 2” in cui le imprese si trovano a lavorare in una situazione di “convivenza” con l’emergenza COVID-19 e le tante problematiche del contenimento della diffusione negli ambienti di lavoro del virus Sars-CoV-2.

Dobbiamo considerare il fatto che non sarà breve il tempo nel quale dovremo “convivere” con il potenziale rischio di contagio, nel frattempo si riprenderanno le attività lavorative (parzialmente o totalmente), e occorrerà intervenire in modo strutturale nelle aziende, modificando e aggiornando regole e procedure, trasformando i processi produttivi e rivedendo profondamente l’organizzazione del lavoro (quindi, ritmi, tempi, carichi di lavoro, formazione, ecc.), così come la gestione degli spazi e aree comuni (spogliatoi, mense-bar, aree fumatori, parcheggi, ecc.), il lay-out dei luoghi di lavoro (dagli uffici, ai corridoi, ai reparti…), le attrezzature/macchine.

Trasformazioni importanti che lasceranno il segno nelle nostre aziende; dobbiamo essere consapevoli che non tutto potrà/dovrà tornare come prima.

Grange Antonella Sicurezza & Ambiente propone un servizio di consulenza per l’applicazione del Protocollo per il contrasto e contenimento del virus Covid-19 per aziende, enti, hotel, bar, ristoranti, organizzando anche corsi di formazione e informazione professionale grazie alla videoconferenza e all’e-learning.

Aosta – Via de Tillier, 3 – 11100

Santa Margherita Ligure (Ge) – Via Solimano, 30 – 16038

Tel.: 0165/35661

e-mail: info@grangesicurezzaeambiente.com

Sito web: https://www.grangesicurezzaeambiente.com/

Sito web corsi: https://grangesicurezzaeambiente-corsi.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Grangesicurezza

Instagram: https://www.instagram.com/studiograngesicurezzaeambiente/?hl=it

Twitter: https://twitter.com/GrangeAntonella