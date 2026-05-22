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  • Charvensod
  • Ultima modifica: 22 Maggio
  • 14:44

Green Motor Service saluta la Valle d’Aosta dopo dieci anni di attività: “Grazie a tutti i clienti che ci hanno scelto”

Dal 1° giugno l’officina di Charvensod si trasferirà in Lombardia all’interno di una nuova realtà specializzata nelle auto di lusso.
Green Motor Service
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Dopo dieci anni di attività a Charvensod, la Green Motor Service si prepara a lasciare la Valle d’Aosta. Dal 1° giugno l’officina chiuderà infatti la propria sede valdostana per trasferirsi in Lombardia, dove entrerà a far parte di una realtà specializzata nella gestione e manutenzione di auto di lusso come Rs Audi e Porsche.

Per il titolare Francesco Ceravolo si apre così una nuova fase professionale, costruita con determinazione, sacrifici e passione, dopo aver affrontato numerose sfide nel tentativo di far crescere e consolidare l’attività sul territorio. Un percorso intenso che oggi si trasforma in una nuova opportunità professionale di altissimo livello.

Prima di lasciare la Valle d’Aosta, però, resta il desiderio di salutare e ringraziare chi ha scelto l’officina in questi anni. Il trasferimento rappresenta per Ceravolo anche una soddisfazione personale e lavorativa: “Per chi fa questo mestiere, poter lavorare su auto di questo livello è una grande opportunità e un motivo di orgoglio”.

Nata con l’idea di unire esperienza, innovazione e attenzione alla manutenzione dell’auto, Green Motor Service si è specializzata negli anni in servizi come decarbonizzazione motore, detox del cambio automatico, rimappature e manutenzione completa.

Accanto a Francesco Ceravolo hanno lavorato anche Viola Izzi, che si è occupata dell’amministrazione, Giuseppina Strano all’accoglienza clienti e Ismail Khan in officina.

A Charvensod si chiude quindi un capitolo durato dieci anni, fatto di impegno quotidiano, clienti seguiti nel tempo e fiducia costruita giorno dopo giorno. Green Motor Service continuerà il proprio percorso fuori dalla Valle d’Aosta, mentre sul territorio resterà un referente a Pollein per la vendita di auto, con apertura prevista entro settembre.

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