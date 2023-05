Gruppo Marazzato, MSA diventa società benefit

Marazzato Soluzioni Ambientali ha raggiunto un’altra pietra miliare del suo percorso, diventando ufficialmente società benefit.

Mara Rispoli e Luca Marazzato, AD del Gruppo, insieme agli altri membri del CDA, hanno firmato alla presenza del notaio l’atto di ampliamento dell’oggetto sociale di Marazzato Soluzioni Ambientali.

Con questo importante passo si rimarca con ancora più vigore la volontà del Gruppo – già espressa con la costituzione della Fondazione Marazzato – di superare il modo tradizionale di fare impresa, a favore di una gestione orientata alla responsabilità sociale e al benessere delle future generazioni.

Era il 1952 quando Lucillo Marazzato inizia la sua attività in Valle d’Aosta per poi spostarsi in Piemonte. Nella sua visione imprenditoriale, come in quella del figlio Carlo e dei nipoti Alberto, Luca e Davide, il business non può non prendere in considerazione il contesto in cui questo opera. Per questo l’attenzione al territorio e alle persone è sempre stata di primaria importanza.

La società benefit ricerca il profitto, ma allo stesso tempo grande parte della sua attività consiste nella creazione del già citato impatto positivo. Il modello è stato introdotto con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Un obbligo importante di ogni società benefit è quello della rendicontazione delle azioni intraprese a livello di responsabilità sociale. L’espressione di questa rendicontazione è un documento, di solito redatto su base annuale, che riassume le misure adottate e il relativo impatto positivo su ambiente e persone.

Marazzato Soluzioni Ambientali ha scelto quindi di redigere un report di sostenibilità che permette all’azienda di identificare il proprio impatto e predisporre le azioni correttive a seguito dell’analisi.

Con la firma appena avvenuta a fianco al perseguimento degli scopi di lucro tipici di un’attività imprenditoriale MSA si impegna a perseguire anche finalità che vadano a beneficio della collettività.

Oltre a tutte le attività già previste dall’oggetto sociale, quindi, sono state aggiunte le seguenti finalità di beneficio comune:

La società contribuisce alla protezione dell’ambiente riducendo l’impatto ambientale e promuovendo pratiche sostenibili nello svolgimento delle attività.

La società opera sul mercato contribuendo alla protezione e salvaguardia dell’ambiente tramite l’offerta di servizi ambientali per la gestione dei rifiuti, la manutenzione del servizio idrico, il risanamento ambientale con la rigenerazione dei territori ed il recupero di siti produttivi dismessi.

Favorisce lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti e la protezione dell’ambiente per il raggiungimento di un’economia circolare.

Promuove un ambiente di lavoro positivo ed inclusivo tra i collaboratori, tutelandone i diritti e doveri, la sicurezza , la formazione, la valorizzazione , lo sviluppo delle potenzialità, compresa l’adozione di misure concrete di welfare aziendale .

Si impegna alla promozione di un modo consapevole e sostenibile di condurre l’attività d’impresa, anche attraverso il dialogo collaborativo con gli stakeholder come enti del terzo Settore , società e enti profit o benefit, il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della società, per contribuire al reciproco sviluppo, ampliando l’impatto positivo .



Si impegna ad attuare un’evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un’ economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

In questo modo Marazzato Soluzioni Ambientali Società Benefit potrà portare avanti i suoi impegni in ambito di responsabilità sociale con rinnovato slancio, in base a una strategia condivisa da anni che pone al centro la persona e il territorio, creando un dialogo con le istituzioni e le autorità locali e nazionali.