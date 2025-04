Home Interior Valcolor rinnova i suoi spazi: pavimenti, colori e carta da parati per una casa completa a 360 gradi

Dopo otto anni, lo showroom di Home Interior Valcolor si rinnova. A guidare il restyling è Doriana Zardo, specialista di allestimenti, che con passione e competenza ha deciso – insieme al suo team – di rimettersi in gioco per offrire nuovi stimoli e soluzioni a chi desidera arredare, ristrutturare o semplicemente arricchire la propria casa.

Il risultato è un allestimento completamente rivisitato in cui il design incontra la funzionalità, con una selezione di materiali e proposte che permettono di personalizzare ogni ambiente con gusto, creatività e attenzione per la qualità.

Pareti, colori e carte da parati di nuova generazione

Una delle principali novità è l’introduzione delle carte da parati firmate Little Greene, azienda inglese di riferimento a livello europeo. “Abbiamo voluto integrare nel nostro spazio qualcosa che fosse anche un rimando al mondo del colorificio”, racconta Zardo. Oltre alle carte da parati, Home Interior propone le pitture coordinate, utilizzabili su ogni superficie – legno, vetro, ferro, plastica – senza bisogno di primer. Con otto pigmentazioni naturali, sono completamente atossiche e rispettose dell’ambiente.

Pavimenti, tappeti e moquette: un’offerta rinnovata

Accanto alle pitture e ai rivestimenti murali, grande spazio è stato dedicato ai pavimenti, spesso poco conosciuti dal pubblico. In esposizione sono presenti sia soluzioni classiche in legno, laminati e PVC, sia materiali naturali come i pavimenti a base di soia. Tornano anche le moquette, rivisitate in chiave moderna, e una linea di tappeti artigianali eleganti e originali, tra cui modelli lavorati all’uncinetto.

Pareti verticali e rivestimenti materici

Restano protagoniste le pareti verticali, disponibili in versioni floreali sintetiche di grande effetto visivo, personalizzabili con felci, alghe o muschio. Una scelta perfetta per chi cerca un angolo green in casa, senza l’impegno della manutenzione. Tra le novità più apprezzate ci sono anche i rivestimenti murali decorativi, ideali per creare boiserie, testiere da letto o pareti d’accento, inclusi materiali trattati a fuoco per un effetto estetico sorprendente.

Oggettistica, tessili e idee regalo

Completano l’allestimento gli elementi d’arredo che hanno sempre caratterizzato Home Interior Valcolor: coperte, lenzuola, tovaglie, ma anche prodotti per la cura del corpo, profumi, complementi d’arredo e oggetti regalo originali e ricercati. Un’offerta che permette di arredare la casa in modo completo, con coerenza estetica e funzionale, seguendo uno stile personale.

Una casa chiavi in mano

“La nostra filosofia resta la stessa: offrire ai clienti un ambiente familiare, accogliente e professionale dove poter trovare tutto il necessario per arredare o rinnovare casa”, spiega Zardo. Con il nuovo allestimento, Home Interior Valcolor si conferma un punto di riferimento per chi cerca qualità, esperienza e soluzioni su misura.

