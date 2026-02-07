I migliori giochi cooperativi da divano che distruggono amicizie

Niente avvicina le persone come i videogiochi. Ma se davvero vuoi mettere alla prova la forza delle tue amicizie, o distruggerle con leggerezza, i giochi cooperativi da divano sono il campo di battaglia definitivo. Dal sabotaggio pixelato ai tradimenti strategici, questi giochi non sono pensati solo per divertirsi, ma per creare caos puro e senza filtri. Quindi, è arrivato il momento di prendere un controller, versarti da bere e prepararti a perdere la fiducia nelle persone che ami di più.

1. Overcooked! (1 & 2)

Questo gioco inizia con simpatici chef e finisce con urla su chi ha dimenticato le cipolle. Overcooked ti catapulterà insieme ai tuoi amici in una cucina dove tutto ciò che può andare storto andrà storto. Piatti bruciati? Presenti. Cadere in una fossa di lava con l’ultimo piatto? Assolutamente sì. La costante mancanza di tempo e la necessità di precisione rendono questo gioco meno incentrato sulla cucina e più sul controllo delle urla.

2. Mario Kart 8 Deluxe

Pensi di divertirti, e poi un guscio blu ti colpisce a un passo dal traguardo. Mario Kart 8 Deluxe è il classico gioco che distrugge le amicizie. Un minuto prima sei in testa al gruppo, quello dopo stai cadendo dalla Rainbow Road perché il tuo migliore amico ti ha “accidentalmente” urtato. E siamo onesti: nessuno perdona davvero un guscio rosso sparato alle spalle.

3. TowerFall Ascension

Se Super Smash Bros e il tiro con l’arco avessero un figlio cresciuto a caffeina, sarebbe TowerFall. Veloce e brutale, questo gioco trasformerà il tuo salotto in un’arena medievale. I giocatori scagliano frecce, schivano attacchi e calpestano le teste degli avversari con precisione pixel-perfect. Non è possibile giocare online: è pensato solo per la modalità cooperativa sul divano, il che rende ogni vittoria, o sconfitta, molto più personale.

4. Lovers in a Dangerous Spacetime

Questo gioco può sembrare adorabile, ma non lasciarti ingannare dalla grafica carina: Lovers in a Dangerous Spacetime è un incubo caotico e multitasking mascherato da lavoro di squadra. I giocatori devono controllare un’astronave, passando dalla navigazione agli scudi, alle armi e altro ancora. Una comunicazione errata può farti finire sotto il fuoco nemico, mentre una coordinazione perfetta ti darà la sensazione di pilotare il Millennium Falcon. Ideale per testare quanto tu e i tuoi amici riuscite a gestire la pressione… o meno.

5. Gang Beasts

Questo gioco di combattimento con personaggi dalle membra flosce è come fare wrestling mentre si è ubriachi fradici su un trampolino. I personaggi gelatinosi inciampano, si prendono a pugni e si lanciano a vicenda da camion in movimento o dentro inceneritori. Per metà del tempo riderai così tanto da non ricordare i comandi. L’altra metà? Urlerai perché il tuo cosiddetto “amico” ti ha lanciato da un tetto al rallentatore.

6. Keep Talking and Nobody Explodes

Un giocatore ha la bomba. Gli altri hanno le istruzioni. Nessuno può guardare lo schermo degli altri. Il risultato? Esilaranti malintesi, urla causate dallo stress e momenti di puro panico. “Hai detto di TAGLIARE il filo rosso o di NON TAGLIARLO?!” – è una frase che sentirai spesso. Questo gioco è perfetto per le feste e particolarmente pericoloso se giocato con persone che parlano a voce alta.

Perché amiamo tutto questo?

C’è qualcosa di speciale nel sedersi sullo stesso divano e incolpare il tuo migliore amico faccia a faccia per aver sabotato la tua serie di vittorie. Questi giochi non solo intrattengono, ma accendono gli animi. Riportano la gioia del multiplayer locale in un mondo sommerso da campagne in solitario e lobby online. Ma soprattutto, sono ancora più divertenti quando la posta in gioco aumenta.

Quando cercano giochi digitali, molti giocatori utilizzano una combinazione di negozi ufficiali delle piattaforme e marketplace affidabili con sconti. Eneba si distingue come una delle migliori opzioni in quanto presenta ottime offerte su una vasta selezione di giochi. Con una vasta gamma di titoli disponibili, prezzi competitivi e accesso rapido ai codici digitali, Eneba offre anche dettagli regionali chiari e un’assistenza clienti affidabile che garantiscono un’esperienza di acquisto fluida.

Considerazioni finali

Che tu stia rivivendo i giorni di gloria delle battaglie a schermo diviso o semplicemente scoprendo la magia della cooperazione, questi giochi ti faranno vivere momenti indimenticabili. (E forse anche qualche rancore.). Ricorda: il gioco finisce, ma le provocazioni durano per sempre. Con il marketplace digitale Eneba, bastano pochi click per immergerti in questo bellissimo caos.