Il 2021 di Scarpe Diem si inaugura con una settimana di sconti su tutte le calzature

Anno nuovo, scarpe nuove. Se hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba in economia, non puoi lasciarti sfuggire la settimana di sconti che Scarpe Diem inaugura lunedì 11 gennaio.

Lo storico negozio di calzature di Villefranche a Quart propone fino al 16 gennaio uno sconto del 30% su tutte le calzature della stagione autunno e inverno 2020/2021 e del 50% sui brand Naturalista, Rovers e Nis. Offerte e promozioni disponibili in negozio anche sulle passate collezioni

L’occasione ideale per unire la convenienza al confort e all’alta qualità sia delle scarpe “stravaganti” sia della linea classica, fino ad arrivare alle calzature tecniche e sportive e a quelle invernali, ideali per tenere il caldo durante la stagione fredda.

Una settimana di promozioni da cogliere al volo, approfittando dell’apertura, non sempre scontata in questo periodo, dei negozi, grazie all’inserimento della nostra regione in “zona gialla”.

Proprio per consentire a tutti di soddisfare la propria voglia di shopping, Scarpe Diem sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8:15 alle 12:15 e dalle 15 alle 19, mercoledì e venerdì orari continuato dalle 8:15 alle 19.

Per informazioni

Scarpe Diem

Via Aosta 41, Villefranche

11020 Quart (AO)

Tel: 0165 762333

E-mail: scarpediem.gentil@gmail.com

