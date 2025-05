La Fondazione Turistica seleziona un/una addetto/a alla Segreteria

La Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon – meglio conosciuta come École Hôtelière de la Vallée d’Aoste – ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un/una Addetto/a alla Segreteria.

Dettagli dell’incarico:

Durata: 1 anno

1 anno Orario di lavoro: Tempo pieno, 38 ore settimanali distribuite su cinque giornate lavorative

Tempo pieno, 38 ore settimanali distribuite su cinque giornate lavorative Sedi di lavoro: Via Italo Mus e Rue de la Gare, Châtillon

Via Italo Mus e Rue de la Gare, Châtillon Retribuzione annua lorda: 22.700 euro

22.700 euro Inquadramento: Livello II del CCNL ANINSEI per le scuole private

Mansioni principali:

Redazione e invio di atti amministrativi (circolari, convocazioni, verbali)

Protocollazione e archiviazione della corrispondenza elettronica

Gestione e riordino degli archivi

Verbalizzazione di riunioni con genitori, docenti e altri soggetti

Preparazione del materiale per gli Esami di Stato, esami di idoneità, integrativi e per la sospensione del giudizio

Gestione delle adozioni dei libri di testo e del materiale didattico

Relazione con studenti e famiglie (iscrizioni, corrispondenza, comunicazioni)

Programmazione e supporto organizzativo per eventi scolastici (concorsi, viaggi d’istruzione, pranzi e cene a finalità didattico-educative)

Supporto alle attività di gestione contabile

Requisiti richiesti:

Diploma di scuola superiore

Buona conoscenza della lingua italiana e francese

Competenze informatiche di base (pacchetto Office, posta elettronica)

Costituiranno titolo preferenziale: Laurea (in particolare in ambito amministrativo-economico) Esperienza professionale nel ruolo Conoscenza del software Spaggiari



Modalità di candidatura:

Le domande devono essere presentate entro le ore 10 del 5 giugno 2025, tramite:

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Consegna a mano

Raccomandata

Tutti i dettagli, insieme alla modulistica necessaria, sono disponibili al seguente link: Avviso di selezione – Addetto/a alla segreteria (n. 6/2025)

Per ulteriori informazioni: economia@fondazioneturistica.it