La Piazza Saint-Vincent, non solo calcio a 5 ma un weekend di festa per tutti

Cambia la location, ma non la grande voglia di coinvolgere la gente con un bel weekend di sport e festa: la macchina organizzativa del torneo La Piazza Saint-Vincent è in pieno fermento e per il 25 e 26 giugno ha preparato un programma ricco di eventi per tutti i gusti e per tutte le età.

La manifestazione organizzata dall’ASD Valdostana è infatti ormai famosa non solo per il torneo di calcio a 5, basket 3vs3 e minibasket 4vs4 – che quest’anno si disputeranno nei campi dell’Oratorio di Saint-Vincent – ma anche per tutto il “contorno”, che animerà il centro della cittadina termale con il fulcro degli appuntamenti in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

Sabato 25 giugno dalle 9 alle 23 le partite di calcio a 5, dalle 10 alle 23 quelle di basket e minibasket. Nel frattempo non ci sarà occasione di annoiarsi. Alle 10 è infatti previsto un trekking da Saint-Vincent a Chambave e ritorno con una guida, mentre nel pomeriggio ci si sposta in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto: alle 15 i Conti di Châtillon proporranno dei giochi medievali e sfilate in costume, alle 16 spazio ai più piccoli con animazioni e truccabimbi a cura del centro ludico-ricreativo L’Arcobaleno. Dalle 19 alle 21 si danza con i balli latinoamericani ed uno stage di salsa e bachata con il maestro Enzo Sanchez, per poi ammirare l’esibizione dei vicecampioni italiani di tango argentino, Tiziana Ignazzi e Marco Cavalli. Il modo migliore di concludere la giornata non può che essere con la super festa targata Pecora Nera, che farà ballare e divertire tutti fino all’una di notte.

Giusto il tempo di ricaricare le batterie, ed al mattino di domenica 26 giugno si riparte con le partite di calcio a 5 dei bambini e del minibasket. Alle 10 ci sarà la Santa Messa in ricordo di Maicol Castelnuovo, a cui il torneo è intitolato. Fino alle 13 tornano le animazioni ed il truccabimbi, con un momento “magico” – letteralmente – alle 12 insieme al Mago Ayoub. Prima dell’ora di pranzo ci sarà l’estrazione della lotteria di beneficienza per la LILT. Il torneo di calcio a 5 entrerà nel vivo dalle 12 con le fasi finali, mentre dalle 17 sarà la volta del basket. E alle 20, tutti in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto per le premiazioni dei tornei e per concludere al meglio il bellissimo weekend.

Negli stessi giorni si terrà anche lo Street Commerce Saint-Vincent, durante il quale verrà consegnato il Premio Giuseppe Sagaria per la migliore vetrina a tema calcio o basket.

Telefono: 329 6826734

Email: asdvaldostana@gmail.com

