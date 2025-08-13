 La Qualità fa la differenza: il riciclo del Vetro, un gesto infinito

Il vetro è uno dei materiali più straordinari del nostro quotidiano: trasparente, resistente, versatile. Ma c’è un altro suo superpotere che spesso sottovalutiamo: il vetro si ricicla all’infinito, senza perdere qualità, purezza o prestazioni. Un vero e proprio campione dell’economia circolare.

Ma c’è un “però”: tutto questo succede solo se lo fai bene.

Perché la qualità conta

Dire che la qualità fa la differenza, non è solo uno slogan! Perché un vetro ben riciclato è un vetro che torna a nuova vita senza intoppi, sprechi o danni per l’ambiente. E questa qualità inizia a casa tua, con piccoli gesti quotidiani che hanno un impatto enorme sull’intera filiera del riciclo.

Ogni bottiglia, ogni vasetto che separi correttamente dai rifiuti può diventare un nuovo contenitore, pronto a essere riutilizzato. Ma attenzione: il bidone del vetro non è una pattumiera! Se mescolato con materiali sbagliati (come ceramica, specchi, cristalli o oggetti in plastica), l’intero processo si complica, si rallenta, e può persino fallire.

La filiera del riciclo: un lavoro di squadra

Il riciclo del vetro è un perfetto esempio di collaborazione: dal cittadino al consorzio, ogni anello della catena è fondamentale. La raccolta differenziata inizia con il tuo gesto consapevole, passa attraverso i sistemi comunali di raccolta e arriva alle piattaforme di selezione, dove viene separato, pulito e reso idoneo al riciclo.

In Valle d’Aosta, ad esempio, si comincia in casa tua! Poi passa al gestore del servizio di raccolta rifiuti del tuo Comune che conferisce il vetro a Brissogne, nel Centro di Recupero e Smaltimento di rifiuti urbani della Regione Autonoma Valle d’Aosta, gestito da EnVal srl (https://envalaosta.it/), passa infine ai Consorzi di recupero, per il vetro c’è COREVE (https://coreve.it/) –– che coordina la filiera, garantisce la qualità del materiale conferito e lavora ogni giorno per migliorare efficienza, informazione e risultati. Il Consorzio ripaga questo sforzo che parte da casa tua, con un prezzo a tonnellata, che è definito in base alla qualità del vetro conferito. Meglio funziona quindi la filiera, più la raccolta è premiata. Grazie al lavoro di COREVE, ogni anno milioni di tonnellate di vetro tornano a nuova vita, risparmiando energia e riducendo le emissioni di CO₂.

I dati valdostani sulla raccolta VETRO (fonte – Rapporto quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani della Regione Valle d’Aosta in ingresso a Brissogne – Primo trimestre anno 2025)

Dal 1.1.2025 al 31.3.2025 sono stati conferiti a Brissogne 7.443,64 tonnellate di vetro.

Il vetro rappresenta il 9,82 % dei rifiuti urbani conferiti a Brissogne dalle comunità locali. Nel 2024 il dato percentuale era lo stesso, nel 2023 era il 10,28%, nel 2022 era il 10,7%, nel 2021 era il 9,67%.

I maggiori conferitori sono i territori a maggiore vocazione turistica in cui si contano gli esercizi commerciali.

La percentuale di vetro, presente nel rifiuto indifferenziato, è ancora molto rilevante. Il dato regionale è il 3,6% (nel 2024 3,6%, nel 2023 era il 2,96%, nel 2022 2,67%; nel 2021 era il 3,05%).

È necessario quindi fare uno sforzo maggiore riciclando bene il vetro, evitando di buttarlo nel cassonetto grigio del Rifiuto Urbano Residuo (Ex indifferenziato).

Le Regole d’Oro per un Riciclo di Qualità

Per contribuire davvero alla rinascita del vetro, ecco alcune regole fondamentali da ricordare:

Ricorda, il vetro va nel bidone verde Sì solo al vetro da imballaggio: bottiglie e vasetti Rimuovi i tappi e i coperchi No a ceramica, porcellana, pyrex, specchi e lampadine Evita i sacchetti: il vetro va conferito sfuso, mai in sacchetto di plastica. Pulisci il vetro grossolanamente, non serve lavarlo, ma è essenziale svuotare bottiglie e vasetti per togliere residui evidenti, altrimenti comprometti tutta la raccolta.

Un gesto semplice, ma importante per tutti!

Il vetro è eterno, ma il nostro pianeta no. Ogni gesto consapevole che compiamo oggi è un investimento nel domani. Riciclare con qualità significa rispettare le risorse, abbattere le emissioni, ridurre i rifiuti. Ma soprattutto, significa dare valore al nostro impegno quotidiano.

La qualità fa la differenza. Il vetro si ricicla all’infinito, se lo fai bene.

Campagna informativa a cura della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Territorio e Ambiente, in collaborazione con EnVal srl